17:35 (мск), источник: РБК Life
На чердаке, на кухне, в мусорке. 8 случайно найденных шедевров искусства
Некоторые из них были проданы за несколько миллионов долларов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Неизвестную ранее картину голландского художника Антониса Ван Дейка (1599−1641) продали на аукционе за $3,1 млн. Ее нашли в 2002 году на ферме под Нью-Йорком, картина лежала в сарае под слоем птичьего помета. Этюд Ван Дейка к картине «Святой Иероним с ангелом» не был первой случайно найденной работой известных художников. РБК Life решил рассказать о самых значимых находках такого рода за последние годы.
Стоимость: до €163 млн
Картина, «Юдифь и Олоферн» считалась утерянной более 400 лет. Караваджо, один из основателей реализма в живописи и крупнейший мастер барокко начала XVII века, написал две версии картины по мотивам знаменитого ветхозаветного мифа о Юдифи. Первая хранится в музее в Риме, а вторую случайно обнаружили в Тулузе. Владелец дома нашел картину у себя на чердаке, когда поднялся туда, чтобы посмотреть, откуда капает вода. Пытаясь найти протечку, он наткнулся на неизвестное ему помещение, где и находилась работа. На ней изображена сцена из Библии: иудейская вдова Юдифь обезглавливает ассирийского полководца Олоферна.
Картине «Юдифь и Олоферн» присвоили статус национального достояния Франции, который запрещает вывозить работу за пределы страны. Затем эксперты подтвердили авторство Караваджо. В 2019 года «Юдифь и Олоферн» была продана неизвестному коллекционеру. Сумму сделки решили не раскрывать, но эстимейт составил от €100 млн до €163 млн.
Стоимость: $15,4 млн
Норман Роквелл (1894−1978) — один из самых известных американских художников, который прославился тем, что рисовал сцены из жизни обычных людей. Роквелл продал картину «Разрывая семейные узы», написанную для обложки журнала The Saturday Evening Post от 1954 года, другу, художнику комиксов Дону Трахте, за $900. Работу пытались выкупить у Трахте несколько раз, но он отказывался, в итоге одолжив ее Музею Нормана Роквелла.
Эксперты, впрочем, усомнились в подлинности произведения, найдя в нем расхождения с печатной обложкой журнала. В 2005 году, уже после смерти Трахте, его сыновья обнаружили в доме отца фальшивую стену, скрывавшую оригинал картины Роквелла и еще семь работ других американских художников XX века. Оказалось, что Трахте нарисовал точные копии произведений, чтобы не делиться оригиналами с женой, которой должен был отдать часть семейной коллекции после развода. Спустя год после находки картина «Разрывая семейные узы», название которой теперь приобрело символическое значение, ушла с молотка аукциона Sothbey's за $15,4 млн.
Стоимость: около €80 млн
В 2010 году вышедший на пенсию электрик Пьер Ле Геннек прислал сыну Пабло Пикассо (1881−1973) 26 фотографий художественных произведений. Он утверждал, что работы принадлежат руке основоположника кубизма, и просил Клода Пикассо, который заведовал имуществом отца, подтвердить их подлинность. Тот предложил Ле Геннеку встретиться в Париже, где электрик продемонстрировал 271 ранее неизвестное произведение Пабло Пикассо, включая портреты его жены Ольги Хохловой, девять коллажей в стиле кубизма, акварель «голубого периода», около 30 литографий и 200 рисунков.
Сначала Ле Геннек утверждал, что получил их в подарок от самого художника в знак благодарности за «верную службу», затем — что работы доверила ему на хранение вторая жена Пикассо Жаклин Рок. Однако Клод и другие дети мастера не поверили в то, что такая большая коллекция могла быть подарком. Обычно Пабло Пикассо подписывал «подарочные» работы, а здесь ни подписей, ни каких-либо дат не было. Судебное разбирательство длилось почти десять лет и только в 2019 году Пьера Ле Геннека признали виновным в краже произведений из дома Пикассо. Электрик вместе с женой получили два года условно.
Стоимость: €60 млн
В 1997 году в художественной галерее в итальянском городе Пьяченца проводили ремонт. Для этого часть картин вынесли из экспозиционного зала. Среди них была работа «Портрет женщины» Густава Климта (1862−1918), австрийского художника-символиста начала XX века. При невыясненных обстоятельствах ее украли — преступника так и не нашли, но обнаружили раму на крыше, через которую, по одной из версий, воры вытащили наверх картину с помощью удочки.
«Портрет женщины» искали больше 20 лет, за это время сообщения о находке появлялись около семи раз, но все полотна оказывались подделками. Когда уже никто не надеялся отыскать потерянный шедевр, на него наткнулись рабочие, которые чистили стены галереи от плюща. Картина лежала в черном мешке в потайной нише. Чуть позже объявились и похитители: журналист газеты Libertа из Пьяченцы получил письмо от двух мужчин, которые сознались в том, что украли, а затем вернули работу Густава Климта. Воры якобы признавались в содеянном и ранее, но им никто не поверил. Сдаться публично они решили лишь тогда, когда истек 20-летний срок давности преступления.
Стоимость: €24 млн
90-летняя француженка из небольшого города Компьен на северо-востоке от Парижа собралась продавать свою квартиру. Перед этим она пригласила в дом работника аукционного дома Acteon для оценки мебели 1960-х годов, но ему в квартире приглянулось кое-что другое. Над кухонной плитой пожилой женщины висела небольшая 20-сантиметровая работа с изображением Иисуса в окружении группы людей. Хозяйка думала, что это «простая русская икона», но «икона» оказалась шедевром флорентийского художника XIII века Чимабуэ (1240−1302), учителя Джотто и видного мастера проторенессанса.
До находки в Компьене в мире было известно всего 11 работ Чимабуэ. Несмотря на, то, что картина висела над плитой и была довольно грязной, она хорошо сохранилась и была выставлена на торги с оценкой в €4−6 млн. Продать ее удалось в четыре раза дороже эстимейта — за €24 млн. Тем самым «Поругание Христа» стало самым дорогим произведением европейских художников-примитивистов из когда-либо проданных, а также заняла седьмое место в рейтинге самых дорогих работ «старых мастеров», который возглавляет «Спаситель мира» Леонардо да Винчи.
Стоимость: $4 млн
Три брата из Тинека, небольшого города в штате Нью-Йорк, Нед, Роджер и Стивен Ландау обратились к аукционисту для того, чтобы продать вещи, оставшиеся после смерти их матери. Большинство из них братья уже продали, но осталась картина, которая лежала в гараже под столом для пинг-понга. В детстве Нед Ландау недоумевал: «Что такая мрачная картина делает у нас в столовой?». На ней изображена женщина и двое мужчин, которые приводят ее в чувства.
Первоначально «мрачную картину из столовой», которая не произвела впечатление даже на оценщика, выставили на торги за $250, надеясь получить за нее $800. Однако, к удивлению братьев Ландау, ставки стали повышаться до сотен тысяч, а затем и до $1 млн. Все стало ясно после звонка одного из покупателей со словами: «Это же Рембрандт. Я охотился за этой картиной всю свою профессиональную карьеру». Оказалось, что полотно входит в серию картин Рембрандта (1606−1669) «Чувства» и было написано им в юности. В руки к Ландау «Обоняние» попало благодаря деду, который предположительно купил работу «по дешевке» у ничего не подозревающего торговца перед Великой депрессией. В результате картина была продана коллекционеру Рембрандта за $4 млн.
Стоимость: не оценивалась
В 2019 году в мэрии небольшого бельгийского города Сен-Жиля проводили инвентаризацию культурных ценностей с участием Королевского института культурного наследия. Всего им предстояло оценить около 800 работ. Однако особое внимание сотрудников института привлекла одна из них — «копия» произведения фламандского мастера Якоба Йорданса (по крайней мере, таковой ее на протяжении 60 лет считали в мэрии).
Специалисты взяли картину на экспертизу, в частности оценив дату вырубки и качество дерева полотна, и обнаружили на задней стороне монограмму GA, указывающую на Гиллиама Артсена — он в начале XVII века изготавливал рамы и панели для ключевых художников Антверпена, включая Якоба Йорданса (1593 -1678). Изучение дерева позволило экспертам аутентифицировать картину как самую раннюю из известных версий композиции с изображением младенца Иисуса (другие хранятся в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, Эрмитаже в Санкт-Петербурге и Старой пинакотеке в Мюнхене). Однако на этом сюрпризы не закончились: анализ древесины показал, что-то же дерево использовалось в работах Антониса ван Дейка. Это значит, что знаменитые живописцы в молодости работали в одной мастерской.
Стоимость: €280 тыс
В 2020 году в аэропорту Дюссельдорфа в мусорном баке нашли картину французского сюрреалиста Ива Танги (1900−1955). Танги работал в первой половине XX века и стал известен благодаря своим пейзажам- «галлюцинациям». Один из них вез с собой бизнесмен, который держал путь в Израиль и попросту забыл картонную коробку с картиной у стойки регистрации. О пропаже владелец узнал уже в Тель-Авиве и подключил к срочным поискам своего племянника, который ради этого приехал в Дюссельдорф из Бельгии. Ему удалось найти картину буквально в последний момент: шедевр хотели сдать на переработку вместе с другой макулатурой.