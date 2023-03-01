Пять самых известных кошек

В сентябре 2016 года кот Граф из Нижнего Тагила стал самым смелым четвероногим путешественником — он поднялся на Эльбрус на высоту пять тысяч метров. Правда, не в одиночку, а вместе со своим хозяином Андреем Останиным. Граф чувствовал себя хорошо, особенно — в специально сшитом для него комбинезончике.
В 2014 году в небольшой магазинчик «Рыбный островок» в аэропорту Владивостока проникла голодная полосатая хищница. Ее застукали за поеданием кальмара горячего копчения. В общей сложности Матроска наела деликатесов на 63 тысячи рублей.
Пушистый политик победил в интернет-голосовании в борьбе за пост мэра города. Позже от его имени стали появляться сообщения, что Барсик готов баллотироваться и на пост президента страны. Однако зарегистрировать кандидатуру кота у его поклонников не получилось.
В январе 2015 года кошка Маша из Обнинска стала звездой мирового масштаба. Она несколько часов согревала ребенка, которого подкинули прямо в коробку, где она жила. Маша также громко мяукала, и в один момент ее зов о помощи все же услышали. Малыш выжил, ему нашли семью, а кошка Маша стала героем.
Кошки служат в Эрмитаже с тех времен, когда он еще был главным императорским дворцом России, а не музеем. Екатерине II не любила пушистиков, но из-за любви к искусству их не выгоняла. Некоторые из них выделяются среди «сослуживцев»: например, кот Ахилл стал «оракулом Кубка конфедераций», угадав исход почти всех матчей.