Гибель морских ежей приведет к уничтожению рифов Карибского моря Уже дважды в истории популяция животных сокращалась более, чем на 90%, что приводило к неприятным последствиям
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие фотографии океана 2022 года
20В Бразилии начался сезон карнавалов
Главное
Спецоперация на Украине
16:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пять самых известных кошек

1 марта, в первый день весны, отмечается День кошек в России. Мы поздравляем с этим праздником всех пушистиков и их владельцев и вспоминаем самых известных котов России. А о скольких из них слышали вы?

Источник: Manja Vitolic/CC0

Кот Граф

Чем известен: покорил Эльбрус

В сентябре 2016 года кот Граф из Нижнего Тагила стал самым смелым четвероногим путешественником — он поднялся на Эльбрус на высоту пять тысяч метров. Правда, не в одиночку, а вместе со своим хозяином Андреем Останиным. Граф чувствовал себя хорошо, особенно — в специально сшитом для него комбинезончике.

Кошка Матроска

Чем известна: съела дорогих деликатесов

В 2014 году в небольшой магазинчик «Рыбный островок» в аэропорту Владивостока проникла голодная полосатая хищница. Ее застукали за поеданием кальмара горячего копчения. В общей сложности Матроска наела деликатесов на 63 тысячи рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кот Барсик

Чем известен: стал мэром Барнаула

Пушистый политик победил в интернет-голосовании в борьбе за пост мэра города. Позже от его имени стали появляться сообщения, что Барсик готов баллотироваться и на пост президента страны. Однако зарегистрировать кандидатуру кота у его поклонников не получилось.

Кошка Маша

Чем известна: спасла ребенка

В январе 2015 года кошка Маша из Обнинска стала звездой мирового масштаба. Она несколько часов согревала ребенка, которого подкинули прямо в коробку, где она жила. Маша также громко мяукала, и в один момент ее зов о помощи все же услышали. Малыш выжил, ему нашли семью, а кошка Маша стала героем.

Эрмитажные коты

Чем известны: берегут произведения искусства от мышей

Кошки служат в Эрмитаже с тех времен, когда он еще был главным императорским дворцом России, а не музеем. Екатерине II не любила пушистиков, но из-за любви к искусству их не выгоняла. Некоторые из них выделяются среди «сослуживцев»: например, кот Ахилл стал «оракулом Кубка конфедераций», угадав исход почти всех матчей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Олеся Маевская

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
флора и фаунаХорошие новости