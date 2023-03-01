18:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Туристы в Африке сняли на видео, как крокодил «катается» на слоне
На такой поступок рептилию сподвигнул голод.
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53-летний проводник в африканском сафари Эммануэль Саути и его спутники засняли на видео охоту крокодила на слона. Эти хищники, как правило, охотятся на рыб или юных антилоп.
Судя по всему, отчаянный и голодный крокодил напал на единственное существо, попавшее в воду — слона. В конце концов, «добыче» удалось стряхнуть с себя охотника и пересечь реку, передает Latest Sightings.
Недавно ученые нацпарка «Земля леопарда» засняли на видео материнский «зов» краснокнижной тигрицы.
Олеся Маевская