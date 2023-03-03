15:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: фламинго выбирают друзей по характеру
Они сбиваются в небольшие компании.
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Ученые Эксетерского университета и специалисты Фонда диких птиц и водно-болотных угодий (WWT) проанализировали характер и социальное поведение карибских и чилийских фламинго. Птицы обоих видов, как правило, проводили время с другими, чей характер был похож на их собственный.
Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, раскрывает сложную природу сообществ фламинго и может помочь в управлении стадами в неволе. Оказалось, что схожие черты характера помогают быстрее формировать дружеские отношения. «Индивидуальность» фламинго оценивалась путем изучения отдельных особенностей, таких как агрессивность и готовность к риску.
Ученые также отметили, что внутри группы, к примеру, агрессивные и активные особи спокойно взаимодействуют друг с другом. В то же время спокойные птицы, привыкшие решать конфликты мирным путем, объединяются, чтобы решить какую-то задачу. Также команда отметила, что исследование нужно доработать, чтобы помочь ученым понять эволюцию социального поведения фламинго и улучшить благополучие животных в зоопарке.
Недавно орнитологи обнаружили, что птицы тимелии глупеют ради многодетности.
Олеся Маевская