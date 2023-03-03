18:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
У крокодилов нашли механизм защиты от смертельных инфекций
Все благодаря особому белку в их организме.
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Новое исследование, проведенное учеными Университета Ла Троба, показало, как крокодилы, находясь в загрязненных водах, не заболевают и фактически обладают уникальной способностью определять pH баланс. Научная работа опубликована в журнале Nature Communications.
Ведущий автор исследования из Университета Ла Троб, Скотт Уильямс, сосредоточился на дефензинах крокодилов — небольших белках, которые сообщают иммунной системе об инфекции. Оказалось, что они очень схожи с человеческими.
«Мы не видели механизма определения pH ни у одного другого животного или растения, — сказал Уильямс. — Дефензины способны изменять свою активность в зависимости от pH окружающей среды, поэтому мы можем разработать аналогичные белки, которые активировались бы в зависимости от наличия инфекции».
Белок морского крокодила CpoBD13 обладает уникальной антимикробной активностью, зависящей от pH окружающей среды. Результаты исследования могут позволить ученым разработать дефензины с pH-зависимой активностью в биотехнологии и терапевтических применениях, например, при лечении серьезных инфекций у людей.
Недавно биологи разгадали тайну способности крокодила долго не дышать под водой.
Олеся Маевская