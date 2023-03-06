12:02 (мск), источник: РБК Life
«Десять негритят» без негритят. Как и зачем сегодня переписывают книги
Под «раздачу» уже попали произведения для детей и классические детективы.
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Из произведений сразу двух знаменитых британских авторов стали пропадать определенные слова и даже целые выражения определенного эмоционального окраса. Так, в книгах детского писателя Роальда Даля больше не будет толстых детей, а агент 007 Яна Флеминга теперь станет куда сдержаннее в подходе к суждению о представителях других рас.
РБК Life рассказывает об этих случаях, а также вспоминает другие недавние примеры того, как из-за расширений границ политкорректности издательствам пришлось переписывать или даже убирать из тиража известные классические произведения.
В апреле первый роман об агенте британской разведки Джемсе Бонде «Казино Рояль», написанный Яном Флемингом, отметит 70-летие. К памятной дате компания Ian Fleming Publications собирается переиздать произведения автора, однако в юбилейные варианты будет внесен ряд поправок.
Все из-за того, что некоторые элементы оригинала могут показаться оскорбительными современным «чувствительным читателям», сочли в издательстве. К примеру, термин «негр», который Флеминг активно использовал в большинстве своих романов, будет заменен определением «темнокожий», а также другими подходящими по смыслу, но более мягкими синонимами.
Плюс ко всему, цензуре подвергнется целый ряд эпизодов, где, как считают эксперты, некоторые этнические группы упоминаются в уничижительном ключе. Так, в романе 1954 года «Живи и дай умереть» изменят рассуждение Бонда об темнокожих торговцах золотом и бриллиантами, которые, по мнению агента 007, «вполне законопослушные ребята, за исключением тех случаев, когда они переборщат с выпивкой». Утверждение о склонности к нарушению закона под влиянием спиртного в новой редакции романа будет полностью вычеркнуто.
При этом в книгах оставят ряд других «спорных» эпитетов, используемых Бондом, скажем, для обозначения людей из Восточной Азии и представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. К примеру, никуда не денутся язвительные насмешки агента 007 над корейским персонажем Одджобом из «Голдфингера», как и рассуждения шпиона о гомосексуализме, который он называет «тяжелой формой инвалидности». Впрочем, цензоры перестрахуются. Каждая переизданная книга будет содержать оговорку с отказом от ответствености, где укажут, что «произведение было написано в те времена, когда ряд терминов и суждений, которые теперь могут показаться оскорбительными, были в порядке вещей».
В России детский писатель Роальд Даль, вероятно, не так известен, как на Западе. Однако о произведении «Чарли и шоколадная фабрика» слышали многие — благодаря одноименному фильму Тима Бёртона. Именно в эту книгу, написанную более полувека назад, издательство Puffin Books внесло множество поправок «ради большей адаптации для современной аудитории». Так, после последней редакции из всех произведений автора убрали термины, которые могут носить оскорбительный характер для людей с тучным телосложением. К примеру, персонаж Август Глуп, отличающийся жадностью и чрезмерным аппетитом, из «невероятно толстого» (enormously fat) превратился в «громадного» (enormous). Низкорослые работники шоколадной фабрики умпа-лупмы теперь стали гендерно-нейтральными, превратившись из «маленьких мужчин» (little man) в «маленьких людей» (little person).
Досталось и другим произведениям Даля, которые после переиздания претерпели более сотни различных изменений. The Telegraph сравнила ряд популярных книг автора, напечатанных в 2001 году, с новыми версиями 2022 года. В исследовании отметили, что «значительной редакции или сокращению подверглись моменты, в которых речь идет о массе тела, психическом здоровье, насилии, а также расовой или половой принадлежности».
При этом за произведения классика вступились современные литераторы и политики. Так, британский писатель индийского происхождения Салман Рушди назвал правки в книгах Даля «абсурдной цензурой», за которую издательству должно быть стыдно. Раскритиковал инициативу Puffin Books и премьер-министр Великобритании Риши Сунак, чей представитель заявил, что художественные произведения «надо оберегать, а не ретушировать».
Несколько лет назад от борцов за расовую и гендерную справедливость досталось и другому известному детскому автору — американцу Теодору Гайзелю, известному под псевдонимом Доктор Сьюз. По трудам писателя и иллюстратора многие англоязычные дети по сей день учатся читать, а Праздник чтения в США отмечается в день рождения автора — 2 марта. Однако это не помещало некоторым исследователям обнаружить в произведениях Гайзеля «многочисленные расистские и бесчувственные образы». В результате в 2020 году семейная компания Dr. Seuss Enterprises под давлением ученых, учителей и общественных деятелей заявила, что перестанет издавать сразу шесть книг Доктора Сьюза. Под запрет попали такие произведения, как «Только подумать, что я видел это на Малберри-стрит», «Если бы у меня был зоопарк» и «Бассейн мистера Эллигота», где «люди изображены таким образом, что это может причинить вред».
Так, изображение азиата в конической шляпе с желтым лицом, держащего в руках палочки и миску для риса, посчитали стереотипным. Кроме того, неуместным назвали образ африканских аборигенов, на которых нет никакой одежды кроме набедренных повязок из листьев.
Претензии к Гайзелю начались после изучения его «антиафриканских и антисемистских карикатур», печатавшихся в юмористических журналах в 1920-х, где он, к примеру, наделил еврейскую пару огромными носами, а затем якобы расистские намеки обнаружили и в произведениях для детей. В 2019 году было опубликовано масштабное исследование под названием «Достать кота из мешка: ориентализм, неприятие чернокожих и идеи превосходства белого человека в детских книгах Доктора Сьюза». Тот факт, что Гайзель получил Пулитцеровскую премию за «полувековой вклад в образование и развитие американских детей и их родителей» авторов работы не смутил. Впрочем, «гонения» еще сильнее подстегнули интерес к автору: в марте 2020-го, сразу после известий о запрете на переиздание, произведения Гайзеля заняли более половины позиций в Топ-20 самых востребованных книг на Amazon.
Роман Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна», который Эрнест Хемингуэй называл фундаментом всей современной американской литературы, нападки преследовали еще с момента его публикации в 1884 году. Тогда консервативное общество, возмущенное позицией автора, выступавшего против расизма и рабства, потребовало убрать произведение с полок публичной библиотеки Массачусетса. Сам Твен относился к ситуации с иронией и даже видел коммерческую выгоду. «Из-за этого мы, несомненно, продадим еще 25 тыс. копий книги», — писал автор своему издателю. Однако во второй половине XX века гонения на «Гека Финна» пошли уже с противоположной стороны. Все дело в расширении границ политкорректности и слове «негр», упоминаемом в романе более 200 раз.
Например, в 1957 году из-за оскорбительных терминов книгу вычеркнули из программы для чтения младших и средних классов в штате Нью-Йорк, а в 1998-м родители одного из учеников в Аризоне судились со школой из-за того, что «Приключения Гекельберри Финна» входят в обязательную программу.
В 2011 году исправить «недоразумение» решило издательство NewSouth Books из штата Алабама, выпустившее политкорректную версию классики, подготовленную профессором американской литературы Аланом Гриббеном. В новом издании романа слово «негр» повсеместно заменили на «раб». При этом от оскорблений защитили не только афроамериканцев, но и коренные народы США. Так, Индеец Джо (Injun Joe) превратился в Индейского Джо (Indian Joe), а метисов вместо «нечистокровных» (half-breed) стали называть «полукровками» (half-blood). Впрочем, многие специалисты раскритиковали новую редакцию произведения Марка Твена, заявив, что с такими правками роман теряет свою основную антирасистскую силу.
Знаменитый роман Агаты Кристи «Десять негритят» (в оригинале — «Ten Little Niggers»), написанный в 1939 году, во многих англоязычных странах из соображений политкорректности уже с самого начала публиковался под другими названиями. Скажем, в США произведение английской писательницы известно исключительно под заголовком «И никого не стало» («And Then There Were None»), где негритята из детской считалочки заменены «маленькими индейцами». А с 1985 года по тому же пути пошли и все британские издательства.
Однако переименовывали знаменитый детективный роман не только на оригинальном языке. Летом 2020 года, в самый разгар движения BLM, стало известно, что во Франции произведение Агаты Кристи теперь будет называться «Их было десять» («Ils étaient dix»). Самих «негритят», упоминаемых в тексте около 100 раз, заменили «солдатиками», а «Негритянский остров» переименовали в «Солдатский». По словам правообладателя, правнука писательницы Джеймса Причарда, сама Агата Кристи одобрила бы такое решение, так как не хотела бы никого оскорблять.