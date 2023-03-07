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15:14 (мск), источник: Газета.Ру

Российские ученые создали микрочип для быстрого теста на 120 аллергенов

Ученые из Института клинической медицины им. Н. В. Склифосовского Сеченовского Университета разработали микрочип для теста на чувствительность к более чем 120 аллергенам. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Иммунологи разработали серологический тест, с помощью которого можно определить повышенную индивидуальную чувствительность к более чем 120 аллергенам. В составе аллергочипа — антигены из пищи, пыльцы, эпидермиса, домашней пыли, животных, плесневых грибов и насекомых. Аллергочип безопасен и исключает контакт с аллергеном. В мире эта технология уже существует, но она не адаптирована к российским аллергенам.

«С помощью “Аллергочипа” можно безошибочно определить провокатора аллергии всего лишь по капле сыворотки крови. Оценка повышенной чувствительности организма к аллергенам на основе микрочипов открывает реальные перспективы для врачей в персонализированном подходе диагностики и лечения аллергий. В будущем мы можем рассчитывать на решение проблемы индивидуальной профилактики аллергии», — отметил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии, профессор, академик РАН Александр Караулов.

В следующие четыре года ученые создадут карту повышенной чувствительности пациентов к аллергенам на всей территории России и биобанк сыворотки крови пациентов.

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