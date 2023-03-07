В России создали растительные препараты против лишнего веса

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Исследователи из России разработали препараты на базе биомассы клеток японского женьшеня, диоскореи и якорцев, способные замедлить набор лишнего веса. Работу этих средств проверили в опытах на крысах, сообщила во вторник пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Результаты наших опытов говорят о том, что фитопрепараты можно потенциально использовать для лечения ожирения, но о применении на людях говорить пока рано. В дальнейшем мы хотим провести эксперименты на моделях других типов ожирения, например, вызванного диабетом. Они помогут открыть новые возможности в лечении ожирения и связанных с ним осложнений», — пояснил заведующий отделом Института физиологии растений РАН (Москва) Александр Носов, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.
Быстрое распространение ожирения по миру заставляет ученых искать новые методы борьбы с ним. Пока для этого используются препараты, подавляющие аппетит или ускоряющие вывод глюкозы из организма, такие как лираглутид и дапаглифлозин. Многие из них обладают побочными эффектами и слабо действуют на организм пациентов. Носов и его коллеги обнаружили, что экстракты трех растений, в том числе японского женьшеня, диоскореи дельтовидной и якорцев стелющихся, не уступают в эффективности многим из подобных препаратов, а в некоторых случаях и превосходят их. Ученые пришли к такому выводу в ходе опытов на крысах, страдавших от ожирения из-за переедания.
Опыты подтвердили, что экстракты трех растений действительно замедляли набор лишнего веса. Лучше всего в этом отношении показал себя экстракт диоскореи — при его длительном приеме доля жира в организме крыс составила в среднем 28%, что на 30−45% ниже этого показателя для животных из контрольной группы. Это было в одинаковой степени характерно как при переводе крыс на нормальную диету, так и при сохранении высококалорийного рациона.
В ближайшее время ученые планируют продолжить проверку эффективности и безопасности фитопрепаратов на других модельных животных, а также изучить их действие на больных диабетом. Успешное завершение этих опытов приведет к созданию новых средств, способных замедлить развитие ожирения и улучшить состояние здоровья и качество жизни большого числа людей, подытожили исследователи.