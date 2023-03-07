13:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выбраны лучшие медицинские фотографии года
По версии британских ученых.
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Больница Грейт-Ормонд-Стрит (Great Ormond Street Hospital) объявила победителей второго ежегодного конкурса фотографий «Момент открытия» (A Moment of Research). В этом году победителями стали доктор Даниял Джафри, Раду Польски, Александра Летуновска и Рим Аль-Саади за изображение «Трехмерного снимка скрытых путей при раке почек у детей».
11 лучших снимков были представлены трем экспертным группам — Консультативной группе молодежи по исследованиям (YPAG), партнерам больницы и младшему преподавательскому составу. Каждая из них выбрала фаворита, после чего был объявлен список победителей.
Этот конкурс — отличный способ зафиксировать широту исследований, проводимых больницей и нашими партнерами. Мы невероятно гордимся нашими исследователями и их работой мирового уровня, которая может изменить жизнь тяжелобольных детей и молодых людей.
Недавно были выбраны лучшие фотографии природы 2022 года. Самым впечатляющим кадром стал снимок с хищной рептилией.
Олеся Маевская