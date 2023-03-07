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13:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Выбраны лучшие медицинские фотографии года

По версии британских ученых.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Больница Грейт-Ормонд-Стрит (Great Ormond Street Hospital) объявила победителей второго ежегодного конкурса фотографий «Момент открытия» (A Moment of Research). В этом году победителями стали доктор Даниял Джафри, Раду Польски, Александра Летуновска и Рим Аль-Саади за изображение «Трехмерного снимка скрытых путей при раке почек у детей».

11 лучших снимков были представлены трем экспертным группам — Консультативной группе молодежи по исследованиям (YPAG), партнерам больницы и младшему преподавательскому составу. Каждая из них выбрала фаворита, после чего был объявлен список победителей.

Этот конкурс — отличный способ зафиксировать широту исследований, проводимых больницей и нашими партнерами. Мы невероятно гордимся нашими исследователями и их работой мирового уровня, которая может изменить жизнь тяжелобольных детей и молодых людей.

Мэт Шоу
генеральный директор больницы Грейт-Ормонд-Стрит

Недавно были выбраны лучшие фотографии природы 2022 года. Самым впечатляющим кадром стал снимок с хищной рептилией.

Олеся Маевская

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