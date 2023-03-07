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17:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исследование: каким насекомым и паукам комфортнее жить в городе

Выяснилось, что численно их столько же, сколько и в дикой природе.

Источник: Reuters

Сотрудники австрийского Инсбрукского университета опубликовали в журнале Frontiers in Ecology and Evolution исследование о том, как на насекомых повлияла урбанизация. Ученые отобрали животных в 180 точках в пределах самого Инсбрука и его окрестностей, которые обитают на кронах деревьев, коре и в листве кустарников.

Дополнительно для каждого «участка» исследователи получили данные о доле площади с дорожным покрытием или зданиями относительно площади с растительностью. Это позволило рассчитать индекс урбанизации местности на дистанции от 100 до 1000 метров.

Сопоставив полученный индекс с информацией о количестве членистоногих и их биоразнообразии, они пришли к выводу о том, что численность этих животных в городе почти не отличается от естественного ландшафта. Однако видовое разнообразие иное: к урбанизации лучше приспосабливаются паукообразные и насекомые, обитающие в кустарниках.

Их, как выяснилось, даже больше, чем в обычной природе — возможно, этому помогает снижение давления на них со стороны охотящихся птиц. А вот для жителей древесных крон корреляция оказалась не столь однозначной: например, плетущие паутину пауки встречаются реже, но крылатые насекомые — чаще. Вероятно, это связано с привязанностью к редким островкам растительности и со способностью перелетать от одного такого островка к другому.

Недавно был обнаружен паук, чья паутина способна выдержать птицу. Ранее пернатые ни разу не были замечены сидящими на ней.

Олеся Маевская

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