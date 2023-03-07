19:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Египте найден улыбающийся сфинкс
У него также имеются ямочки на щеках.
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Во время археологической миссии Университета Айн-Шамс в храме Дендера в провинции Кена, в 450 километрах к югу от Каира, был найден необычный улыбающийся сфинкс, сообщает Phys.org. По данным министерства древностей Египта, улыбающиеся черты статуи могут принадлежать римскому императору Клавдию, который распространил правление Рима на Северную Африку между 41 и 54 годами нашей эры.
Археологи также нашли каменную плиту римской эпохи с демотическими и иероглифическими надписями. Также в заявлении министерства сказано, что ученые проведут дальнейшие исследования отметин на каменной плите, которые могли бы раскрыть больше информации о происхождении находок.
Сфинкс изображен в царском головном уборе, который носили фараоны, символизируя свое правление. А над его лбом изображен Урей — египетская кобра, используемая как символ суверенитета, царской и божественной власти.
Недавно была обнаружена статуя острова Пасхи, которая 200 лет была под водой. Ее удалось найти только благодаря тому, что озеро, в котором она находилась, высохло.
Олеся Маевская