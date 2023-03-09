17:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Создана первая в мире энергосберегающая краска
Ученые вдохновлялись бабочками.
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Сотрудники Университета Центральной Флориды и Технологического центра нанонауки Университета центральной Флориды создали первую экологически чистую и энергосберегательную альтернативу красителям на основе пигментов, которая может уменьшить уровень глобального потепления. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.
Ученые отметили, что на такое изобретение их вдохновило разнообразие цветов и оттенков (в частности — бабочек), процесс генерации которых основан на взаимодействии двух бесцветных материалов — алюминия и оксида алюминия. Авторы работы создали плазмонную краску, которая использует их наноразмерное структурное расположение для создания цветов.
В то время как пигментные красители контролируют поглощение света на основе электронных свойств материала, структурные красители контролируют его отражение, рассеивание и поглощение, основываясь на геометрическое расположение наноструктур. Изобретения безвредны для окружающей среды, поскольку в них используются только металлы и оксиды, в отличие от существующих красок с искусственно синтезированными молекулами.
Кроме того, поскольку плазмонная краска отражает весь инфракрасный спектр, она поглощает меньше тепла, в результате чего нижняя поверхность остается на 25−30 градусов по Фаренгейту холоднее, чем если бы она была покрыта стандартным красителем.
Недавно ученые выяснили, для чего позвоночным нужна яркая окраска. Исследователи проанализировали данные о 1824 видах наземных позвоночных.
Олеся Маевская