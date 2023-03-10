17:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: сердцебиение влияет на восприятие времени
Так сердце облегчает работу мозга.
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Человеческий мозг незаметно для нас отслеживает течение времени, позволяя нам сосредоточиться на приоритетных задачах. Это происходит автоматически, но не постоянно. Восприятие времени мозгом может колебаться, при этом некоторые моменты кажутся излишне затянувшимися или ускорившимися относительно каждой объективной секунды.
Хотя эти искажения времени могут «изменять» и реальность, технически часть из них возникает из-за работы сердца, а не процессов в мозге. Ученые из США и Германии опубликовали в журнале Psychophysiology исследование о том, что сердцебиение задает темп для восприятия времени. Ученые отмечают, что эта особенность, которая называется «временными морщинами», — нормальна и может быть адаптивной.
Многие предыдущие исследования были сосредоточены на восприятии относительно длинных временных интервалов — на том, как люди ощущают время, а не на том, как они переживают его непосредственно в данный момент. Авторы научной работы искали связи между внутренними ощущениями и телесными ритмами с акцентом на естественные колебания частоты сердечных сокращений. В то время как общий ритм сердца звучит стабильно, каждый отдельный удар может быть немного короче или длиннее, чем предыдущий.
Добровольцами для эксперимента стали 45 студентов бакалавриата из Корнуолла в возрасте от 18 до 21 года с отсутствием сердечных заболеваний в анамнезе. Ученые использовали электрокардиографию для мониторинга сердечной деятельности с разрешением в миллисекунды и передавали информацию на компьютер, который воспроизводил короткие тона, вызванные сердцебиением субъекта. Каждый стук длился всего от 80 до 180 миллисекунд.
Субъектам исследования предстояло ответить на вопрос, какие из них ощущаются более длинными или короткими. Выяснилось, что добровольцы воспринимали звуки как более длинные, когда их сердцебиение учащалось и более короткие — когда замедлялось. Ученые сделали вывод о том, что сердце помогает мозгу работать более эффективно с ограниченными ресурсами.
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Олеся Маевская