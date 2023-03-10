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17:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Относительная дружелюбность помогает воробьям размножаться

Новое исследование группы ученых и Нидерландов и Великобритании показывает, что воробьи с большим количеством друзей противоположного пола вносят больший вклад в генофонд, но именно «среднее» дружелюбие помогает им найти пару. В работе были использованы наблюдения за популяцией воробьев с острова Ланди.

Источник: Freepik.com

Исследование, опубликованное в журнале Behavioral Ecology, показывает, что воробьи, у которых больше друзей противоположного пола вне сезона размножения, более успешно передают свои гены в течение последующего сезона размножения.

Исследование подтвердило, что более общительные птицы имеют больший успех в размножении. Но социальный контекст, в котором находятся воробьи, меняется на протяжении всей жизни. Ученые обнаружили, что птицы со средним количеством «друзей» лучше приспособлены к переменам, что делает дружелюбие эволюционно стабильной чертой.

На острове Ланди в Бристольском проливе обитает «закрытая» популяция воробьев, что означает, что ни один человек не влияет на стаю. Эта особенность позволила исследователям проверить генетику каждой птицы и выяснить его происхождение, построив генеалогическое древо пернатого «семейства». Чтобы определить уровень социализации воробьев, команда использовала данные меток PIT (пассивных интегрированных транспондеров) воробьев, являющихся частью системы RFID (радиочастотная идентификация).

Данные показали, что воробьи с большим количеством друзей противоположного пола вне сезона размножения имели более высокую приспособленность в течение года. Но, поскольку взаимодействия в стае постоянно меняются, птицам приходится перестраивать свою модель поведения, чтобы быть более приспособленными к изменяющимся условиям жизни. Исследователи заключили, что именно относительное дружелюбие в стае помогает птицам социализироваться. размножаться и искать партнера без опаски получить отказ.

Недавнее исследование показало, из-за чего исчезли неандертальцы — вид просто не мог размножаться.

Олеся Маевская

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