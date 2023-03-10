17:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Приморский нацпарк показал «кошачьи игры» леопарда
Котенок наслаждается весенним солнцем.
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Дикий котенок дальневосточного леопарда Leo 260M, обнаруженный в одиночестве у границ нацпарка в Приморье более полугода назад, наслаждается весной. В телеграм-канале дирекции зоопарков «Земля леопарда» появилось видео, на котором он играется на Солнце.
Уже несколько месяцев сотрудники нацпарка ведут своеобразный дневник реабилитации котенка. Сейчас Leo 260M уже 11 месяцев.
Дирекция отмечает, что до предполагаемой даты выпуска на волю остается всего полгода. В это время леопард продолжает оттачивать свои охотничьи навыки.
Недавно в дальневосточном парке заметили леопарда, который не появлялся пять лет. Хищник прогуливался по снежной поляне.
Олеся Маевская