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08:48 (мск), источник: © РИА Новости

Глава Верховного суда России прокомментировал выход из-под юрисдикции ЕСПЧ

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мар — РИА Новости. Выход России из-под юрисдикции ЕСПЧ не сказался на ситуации с правосудием, заявил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

Источник: РИА "Новости"

«Как справлялись, так и справляемся. У нас самостоятельный суд, независимый. Помните, и в те годы мы не всегда соглашались», — сказал он на полях совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Дели.

Он отметил, что «судья каждый раз, когда отменяется или изменяется его решение, постановление, приговор, он всегда недоволен этим».

«Но тем не менее, должна быть разумность, взвешенность и проверка на его качества через соответствие общепризнанным правовым нормам государственным и международным принципам и прав. Это все остается. Мы же не отреклись от общепризнанных принципов и норм международного права. Нет, этого не произошло. Мы этим пользуемся. Сейчас есть такая возможность, без ограничений. Для судебной системы ограничений никаких нет», — сказал он.

Лебедев отметил, что задача Верховного суда «сводится к тому, чтобы судейский корпус России был высокопрофессиональным, беспристрастным и честным».

«И все будет работать для человека», — отметил он.

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