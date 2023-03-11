Глава Верховного суда России прокомментировал выход из-под юрисдикции ЕСПЧ

«Как справлялись, так и справляемся. У нас самостоятельный суд, независимый. Помните, и в те годы мы не всегда соглашались», — сказал он на полях совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Дели.
Он отметил, что «судья каждый раз, когда отменяется или изменяется его решение, постановление, приговор, он всегда недоволен этим».
«Но тем не менее, должна быть разумность, взвешенность и проверка на его качества через соответствие общепризнанным правовым нормам государственным и международным принципам и прав. Это все остается. Мы же не отреклись от общепризнанных принципов и норм международного права. Нет, этого не произошло. Мы этим пользуемся. Сейчас есть такая возможность, без ограничений. Для судебной системы ограничений никаких нет», — сказал он.
Лебедев отметил, что задача Верховного суда «сводится к тому, чтобы судейский корпус России был высокопрофессиональным, беспристрастным и честным».
«И все будет работать для человека», — отметил он.