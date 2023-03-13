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12:30 (мск), источник: РБК Life

В Роспотребнадзоре перечислили основные виды обмана покупателей

Хитрить с потребителем могут разными способами.

Источник: РИА "Новости"

Россиян при покупке товаров или услуг могут обмануть разными способами, напомнили в Роспотребнадзоре в рамках проекта «Здоровое питание». Эксперты перечислили виды таких жульничеств и рассказали, как потребители могут защититься от обмана и что делать, если права покупателя нарушены.

«Обман потребителя» — это противоправные действия, нарушающие права покупателя, за которые виновных лиц можно привлечь к административной и гражданско-правовой ответственности.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, обмануть могут где угодно: продавцы в магазине, кассиры, работники организаций по оказанию различных услуг населению. Хитрить могут и индивидуальные предприниматели.

Виды обмана потребителя:

  • Обмеривание — выдали товар меньшего размера, чем определено договором купли-продажи.
  • Oбвешивание — вручили товар меньшего веса или объема, чем сказано в договоре купли-продажи.
  • Обсчет — тут много вариаций. Например, с человека взяли больше денег, чем определено ценой товара, договором купли-продажи. Или продали товар по завышенной цене. Обсчет бывает при утаивании излишней суммы, полученной от потребителя, или возврате ему только части этой суммы.
  • Введение в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара — продажа, либо передача товаров (выполнение работ, оказание услуг) без сообщения важной информации о потребительских свойствах или искажение этих свойств. Сюда же можно отнести злоупотребление доверием покупателя при информировании о товаре.
  • Нарушение других условий договора купли-продажи. Например, продажа подделки.

Эксперты пояснили: если что-либо из перечисленного с покупателем произошло, надо составить письменную претензию к продавцу или изготовителю. Требовать нужно возмещения вреда, причиненного обманом, а в некоторых случаях и уплаты неустойки. Одновременно можно обратиться с жалобой в управление Роспотребнадзора, полицию, в органы прокуратуры. Если продавец или поставщик услуг игнорирует письменное обращение, гражданин вправе обратиться в суд.

Права потребителей должны соблюдаться даже при покупке подержанных товаров, напомнили ранее власти. Вернуть деньги за б/у продукцию можно независимо от того, идет ли речь о покупке товаров, бывших в употреблении, на онлайн-площадках или в физических магазинах.

Сейчас большим спросом пользуются подержанные товары для дома, бытовая техника, автозапчасти и многое другое, отметили специалисты. Все недостатки такой вещи должны быть заранее оговорены между продавцом и покупателем и отражены в описании товара. Если покупатель купил вещь и обнаружил в ней недостатки, о которых ему не сообщили, то у него возникают все те же права, как у покупателя новой вещи. Можно требовать ремонта данного товара или даже возврата денежных средств в полном объеме.

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