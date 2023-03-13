12:30 (мск), источник: РБК Life
В Роспотребнадзоре перечислили основные виды обмана покупателей
Хитрить с потребителем могут разными способами.
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Россиян при покупке товаров или услуг могут обмануть разными способами, напомнили в Роспотребнадзоре в рамках проекта «Здоровое питание». Эксперты перечислили виды таких жульничеств и рассказали, как потребители могут защититься от обмана и что делать, если права покупателя нарушены.
«Обман потребителя» — это противоправные действия, нарушающие права покупателя, за которые виновных лиц можно привлечь к административной и гражданско-правовой ответственности.
Как пояснили в Роспотребнадзоре, обмануть могут где угодно: продавцы в магазине, кассиры, работники организаций по оказанию различных услуг населению. Хитрить могут и индивидуальные предприниматели.
Эксперты пояснили: если что-либо из перечисленного с покупателем произошло, надо составить письменную претензию к продавцу или изготовителю. Требовать нужно возмещения вреда, причиненного обманом, а в некоторых случаях и уплаты неустойки. Одновременно можно обратиться с жалобой в управление Роспотребнадзора, полицию, в органы прокуратуры. Если продавец или поставщик услуг игнорирует письменное обращение, гражданин вправе обратиться в суд.
Права потребителей должны соблюдаться даже при покупке подержанных товаров, напомнили ранее власти. Вернуть деньги за б/у продукцию можно независимо от того, идет ли речь о покупке товаров, бывших в употреблении, на онлайн-площадках или в физических магазинах.
Сейчас большим спросом пользуются подержанные товары для дома, бытовая техника, автозапчасти и многое другое, отметили специалисты. Все недостатки такой вещи должны быть заранее оговорены между продавцом и покупателем и отражены в описании товара. Если покупатель купил вещь и обнаружил в ней недостатки, о которых ему не сообщили, то у него возникают все те же права, как у покупателя новой вещи. Можно требовать ремонта данного товара или даже возврата денежных средств в полном объеме.