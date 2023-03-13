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17:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Трехногий слон, гуляющий по новому заповеднику, попал на видео

Физический недостаток не мешает животному полноценно наслаждаться жизнью.

Дилан Понс, видеограф природного заповедника в Южно-Африканской Республике Zuka Private Game Reserve недавно поделился видео с трехногой слонихой Вутоми, которая совсем недавно прибыла туда. Как пишет UPI, животное потеряло конечность из-за браконьерской ловушки или нападения хищников.

Сейчас Вутоми привыкает к новому месту жительства. Остальные слоны относятся к ней дружелюбно, отмечают сотрудники заповедника.

Во время загрузки произошла ошибка.

Понс сказал, что смелость и дружелюбие слонихи очень его вдохновляют. Также он отметил, что важно показывать животных с такими ранениями, чтобы увидеть, насколько хрупка природа, даже в отношении таких гигантов, как слоны.

Недавно приморский нацпарк показал «кошачьи игры» леопарда. Котенок наслаждается весенним солнцем.

Олеся Маевская

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