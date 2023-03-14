Слесарь из Нижнего Новгорода стал лотерейным миллиардером

«Александр Земсков узнал о своей победе из шоу “Новогодний миллиард”, которое он смотрел в прямом эфире вместе с женой. Однако за выигрышем победитель обратился гораздо позже — первые несколько дней супруги не могли поверить в произошедшее, а после изучали информацию о порядке оформления крупного выигрыша. Спустя почти два месяца, в середине февраля победитель приехал в лотерейный центр “Столото” в Москве для оформления выигрыша, предоставил выигрышный типографский билет и прошел требуемую по закону идентификацию», — рассказали в компании.
В соответствии с законодательством после вычета налога победитель получит 850 миллионов 100 тысяч рублей в течение 180 календарных дней с даты предъявления лотерейного билета. Налог на выигрыш в 1 миллиард рублей составит почти 150 миллионов рублей.
«Сразу осознать подобное невозможно. Мы намеренно выждали паузу, чтобы шумиха вокруг розыгрыша спала. Решили лично приехать в лотерейный центр “Столото”, все окончательно разузнать, предоставить оригинал билета и подать документы на оформление. Даже сейчас нам не верится, что это не сон, а реальность. Миллиард — это баснословная сумма. А я ведь простой человек, который привык всего добиваться собственным трудом. Не мог представить, что в миг стану миллиардером, тем более, что выиграю в лотерею», — рассказал Земсков, который работает слесарем по ремонту и обслуживанию технологического оборудования.
«Как только получим выигрыш, распрощаемся с кредитами и купим новый автомобиль. Я увлекаюсь машинами и предпочитаю японские марки», — рассказал победитель.
Всего по итогам «Новогоднего миллиарда» выигрышными стали более 8 миллионов билетов, в праздничном тираже было разыграно 2,5 миллиарда рублей.
Первый лотерейный миллиардер в России появился 1 января 2020 года по итогам новогоднего тиража «Русского лото». Победительницей стала Надежда Бартош.