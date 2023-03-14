Исследование: сердцебиение влияет на восприятие времени Так сердце облегчает работу мозга
Фоторепортажи
11Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
9Лучшие снимки конкурса медицинских фотографий
Главное
Спецоперация на Украине
10:35 (мск), источник: © РИА Новости

Слесарь из Нижнего Новгорода стал лотерейным миллиардером

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Победителем новогоднего, 1473 тиража «Русского лото», выигравшим 1 миллиард рублей, стал слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей «Столото».

Источник: © РИА Новости

«Александр Земсков узнал о своей победе из шоу “Новогодний миллиард”, которое он смотрел в прямом эфире вместе с женой. Однако за выигрышем победитель обратился гораздо позже — первые несколько дней супруги не могли поверить в произошедшее, а после изучали информацию о порядке оформления крупного выигрыша. Спустя почти два месяца, в середине февраля победитель приехал в лотерейный центр “Столото” в Москве для оформления выигрыша, предоставил выигрышный типографский билет и прошел требуемую по закону идентификацию», — рассказали в компании.

В соответствии с законодательством после вычета налога победитель получит 850 миллионов 100 тысяч рублей в течение 180 календарных дней с даты предъявления лотерейного билета. Налог на выигрыш в 1 миллиард рублей составит почти 150 миллионов рублей.

«Сразу осознать подобное невозможно. Мы намеренно выждали паузу, чтобы шумиха вокруг розыгрыша спала. Решили лично приехать в лотерейный центр “Столото”, все окончательно разузнать, предоставить оригинал билета и подать документы на оформление. Даже сейчас нам не верится, что это не сон, а реальность. Миллиард — это баснословная сумма. А я ведь простой человек, который привык всего добиваться собственным трудом. Не мог представить, что в миг стану миллиардером, тем более, что выиграю в лотерею», — рассказал Земсков, который работает слесарем по ремонту и обслуживанию технологического оборудования.

«Как только получим выигрыш, распрощаемся с кредитами и купим новый автомобиль. Я увлекаюсь машинами и предпочитаю японские марки», — рассказал победитель.

Всего по итогам «Новогоднего миллиарда» выигрышными стали более 8 миллионов билетов, в праздничном тираже было разыграно 2,5 миллиарда рублей.

Первый лотерейный миллиардер в России появился 1 января 2020 года по итогам новогоднего тиража «Русского лото». Победительницей стала Надежда Бартош.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Вы роете яму'. В Сети ужаснулись заявлению главы ЕК о России
Американский офицер раскрыл, где США откроют новый фронт против России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта