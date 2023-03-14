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16:24 (мск), источник: © РИА Новости

«Прогресс» вновь увел МКС от столкновения с космическим мусором

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российский грузовик «Прогресс МС-22» снова увел МКС от столкновения с космическим мусором, сообщила госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

Источник: Reuters

«Второй раз за месяц корабль “Прогресс МС-22” увел МКС от столкновения с космическим мусором. Сегодня в 14:54 мск включились двигатели корабля, проработали 135 секунд и выдали импульс величиной 0,3 метра в секунду. В результате средняя высота орбиты МКС составила 419 километров над поверхностью нашей планеты», — говорится в записи.

Аналогичная ситуация произошла 6 марта.

В «Роскосмосе» напомнили, что за все время полета МКС проведены 336 коррекций высоты ее орбиты (из них 34 — для уклонения от космического мусора), в том числе 185 — с помощью «Прогрессов».

Сейчас на МКС остаются прилетевшие на «Союзе МС-22» россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и американец Фрэнк Рубио, а также прибывшие в рамках миссии Crew-6 космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев, астронавты НАСА Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади.

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