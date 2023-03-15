16:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Лондонский художник переехал в мусорный бак
Это знак протеста против высоких цен на аренду жилья.
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28-летний лондонский художник Харрисон Маршалл в Лондоне построил себе домик из мусорного контейнера и планирует прожить в нем целый год. Таким образом, по словам творца, он не только сэкономит, но и привлечет внимание общественности к несправедливо завышенным ценам на аренду жилья в британской столице, пишет Reuters.
Недавно Харрисон вернулся в родной город из долгого путешествия, и неожиданно для себя выяснил, что свободных квартир практически нет, а все оставшиеся предложения ему не по карману. Тогда художнику в голову пришла необычная идея: он нашел контейнер для мусора и переоборудовал его для жилья.
Новое жилье обошлось Маршаллу в 4000 фунтов стерлингов (368 730 рублей) — на эти деньги он соорудил деревянную крышу над баком, а внутри оборудовал небольшую кухню и поставил кровать на антресолях. Сейчас британец живет на участке, который ему предоставила благотворительная организация.
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Олеся Маевская