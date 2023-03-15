18:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дайвер провел шесть часов в кишащей акулами воде
Он искал антикварное кольцо.
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The Daily Mail сообщает, что опытный дайвер Ник Ричардс провел шесть часов под водой в реке Парраматта в Сиднее. Он пытался найти редкое антикварное кольцо, потерянное супружеской парой Винк два года назад.
Драгоценности было более 100 лет, и она была подарена в честь 40-летия брака. После нескольких часов поисков Ричардсу удалось найти кольцо, но для этого пришлось несколько раз всплыть за дозаправкой баллона с воздухом и просеять илистый песок.
Ник — один из немногих дайверов, который не боится погружаться в воды залива Файв Док, известного нападениями акул. Семейная пара рассказала, что они были так счастливы, что не спали в ночь после того, как узнали о находке.
Недавно житель Доминиканы прожил три недели в открытом море, питаясь кетчупом. Также выживший собирал дождевую воду с помощью ткани, чтобы не умереть от обезвоживания.
Олеся Маевская