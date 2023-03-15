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18:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Галапагосские комары помогут бороться с лихорадкой денге

На исследование и облучение насекомых ушло шесть лет.

Источник: Freepik.com

Phys.org сообщает, что ученые Эквадора выпустят 100 000 стерильных комаров Aedes aegypti на Галапагосские острова. Без возможности размножения насекомые не смогут распространять такие болезни, как лихорадка денге, Зика и Чикунгунья.

«Проект должен улучшить состояние здоровья населения, избегая передачи болезней туристам и сокращая использование химических продуктов, используемых при фумигации», — говорится в официальном заявлении. У исследователей ушло шесть лет на выращивание и стерилизацию комаров Aedes aegypti в лаборатории.

Недавно британские ученые создали комаров, которые не переносят малярию. Теперь исследователи планируют ввести их в дикую среду.

Олеся Маевская

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