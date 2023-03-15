18:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Галапагосские комары помогут бороться с лихорадкой денге
На исследование и облучение насекомых ушло шесть лет.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Phys.org сообщает, что ученые Эквадора выпустят 100 000 стерильных комаров Aedes aegypti на Галапагосские острова. Без возможности размножения насекомые не смогут распространять такие болезни, как лихорадка денге, Зика и Чикунгунья.
«Проект должен улучшить состояние здоровья населения, избегая передачи болезней туристам и сокращая использование химических продуктов, используемых при фумигации», — говорится в официальном заявлении. У исследователей ушло шесть лет на выращивание и стерилизацию комаров Aedes aegypti в лаборатории.
Недавно британские ученые создали комаров, которые не переносят малярию. Теперь исследователи планируют ввести их в дикую среду.
Олеся Маевская