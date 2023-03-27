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02:24 (мск), источник: © РИА Новости

Одиннадцать росгвардейцев получили звания Героев России

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Звания Героев России за выполнение задач специальной военной операции получили 11 росгвардейцев, сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«За выполнение задач специальной военной операции 11 росгвардейцев удостоены звания Героя России», — рассказали в Росгвардии.

В пресс-службе отметили, что росгвардейцы с первых дней специальной военной операции выполняют широкий круг служебно-боевых задач. Кроме участия в боевых действиях, они охраняют безопасность важных объектов инфраструктуры и транспортных коммуникаций, служат на пропускных пунктах.

Всего же, добавили в ведомстве, медалью «Золотая Звезда» отмечено 490 военных и сотрудников Росгвардии, из них 184 Героя России и 306 Героев Советского Союза.

День войск национальной гвардии России отмечается 27 марта. Он был установлен указом президента РФ от 16 января 2017 года.

В целях сохранения преемственности воинских традиций дата празднования приходится на день, ранее именовавшийся Днем внутренних войск МВД России, на основе которых были созданы войска национальной гвардии РФ, предназначенные для поддержания правопорядка, обеспечения внутренней безопасности, охраны важнейших объектов.

Общепризнанной датой рождения вооруженных формирований армейского типа, обеспечивающих внутреннюю безопасность России, является 27 марта (по старому стилю) 1811 года, когда указом императора Александра I штатные губернские роты и команды передислоцировались в губернские столицы и из них были сформированы воинские батальоны внутренней стражи, ставшей одной из важнейших частей охранительной системы государства.

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