«Сейчас вешу 49»: Глюкоза раскрыла секрет своей стройности

«Дома у нас только полезная еда. Сладкое стараюсь выбирать без сахара. Желудок у меня ужасно капризный: порции должны быть маленькими, не жирными, но питательными и здоровыми. Я стараюсь сохранять белковую пищу в рационе и, конечно, овощи», — рассказала Глюкоза.
Артистка добавила, что не приветствует строгие ограничения в питании. По словам певицы, она сидела на диете всего один раз в жизни.
«Я никогда не сидела на диетах. Только после беременности первой. Когда иду в ресторан, ем все. В гримерках всегда есть колбаска, специально не убираю ее из райдера. Тоже люблю ее иногда. Все хорошо в меру. Найдите золотую середину и не забывайте про физические нагрузки», — посоветовала певица.
Исполнительница добавила, что секрет ее стройности состоит не только в занятиях спортом и правильном питании, но и в генетике.
«Сейчас вешу 49. Мне сложно добирать вес. Я в папу, у меня астеничная фигура. Так что поправляюсь я сложно», — заключила певица.
Наталья Чистякова-Ионова часто хвастается стройной фигурой в Сети. Правда, ее подписчики неоднозначно реагируют на эффектные снимки. Некоторые, например, считают звезду слишком худой, а кому-то не нравятся ее слишком откровенные наряды. Сама певица не реагирует на комментарии хейтеров.