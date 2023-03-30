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05:07 (мск), источник: © РИА Новости

«Сейчас вешу 49»: Глюкоза раскрыла секрет своей стройности

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Певица и актриса Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) раскрыла секрет красивой фигуры в своем Telegram-канале. По словам артистки, она старается не употреблять сахар и отдает предпочтение белковой пище.

Источник: © РИА Новости

«Дома у нас только полезная еда. Сладкое стараюсь выбирать без сахара. Желудок у меня ужасно капризный: порции должны быть маленькими, не жирными, но питательными и здоровыми. Я стараюсь сохранять белковую пищу в рационе и, конечно, овощи», — рассказала Глюкоза.

Артистка добавила, что не приветствует строгие ограничения в питании. По словам певицы, она сидела на диете всего один раз в жизни.

«Я никогда не сидела на диетах. Только после беременности первой. Когда иду в ресторан, ем все. В гримерках всегда есть колбаска, специально не убираю ее из райдера. Тоже люблю ее иногда. Все хорошо в меру. Найдите золотую середину и не забывайте про физические нагрузки», — посоветовала певица.

Исполнительница добавила, что секрет ее стройности состоит не только в занятиях спортом и правильном питании, но и в генетике.

«Сейчас вешу 49. Мне сложно добирать вес. Я в папу, у меня астеничная фигура. Так что поправляюсь я сложно», — заключила певица.

Наталья Чистякова-Ионова часто хвастается стройной фигурой в Сети. Правда, ее подписчики неоднозначно реагируют на эффектные снимки. Некоторые, например, считают звезду слишком худой, а кому-то не нравятся ее слишком откровенные наряды. Сама певица не реагирует на комментарии хейтеров.

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