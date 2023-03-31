Бабушка с фотокамерой. Как пожилая краснодарка стала звездой соцсетей

Пожилая краснодарская художница с сорокалетним педагогическим стажем Галина Забелина неожиданно стала известной на всю Россию благодаря своему увлечению фотосъемкой. Пользователей социальных сетей покорил трогательный ролик, на котором невысокая сгорбленная женщина увлеченно смотрит в видоискатель своего фотоаппарата. Героиня видео сразу стала нарасхват у журналистов, которые констатируют, что известность и народная любовь к ней пришли вполне заслуженно. 82-летняя член Союза художников России оказалась не только мастером света и тени, но и по-настоящему светлым человеком.
С Галиной Забелиной мы договорились встретиться у Краснодарского выставочного зала изобразительных искусств, где как раз завершалась экспозиция с несколькими её картинами. Трогательную бабушку с фотоаппаратом из ролика, набравшего миллионы просмотров и лайков в соцсетях, многие знают в первую очередь как художника и педагога. Больше сорока лет она преподавала на художественно-графическом факультете Кубанского государственного университета и хотя последние лекции провела еще в начале 2000-х годов, до сих пор поддерживает теплые отношения с бывшими студентами. В тот день Галина Константиновна пригласила нескольких из них на выставку.
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На встречу собрались пять бывших студенток, окончивших худграф КубГУ в 2006 году. Они пришли с цветами и в приподнятом настроении, ведь Галина Забелина была их любимым преподавателем.
«Галина Константиновна вела у нас рисунок и графику ещё на первом курсе, а общаемся мы только с ней, хотя за пять лет было много преподавателей, — говорит Фатима Ачмиз. — Я думаю, причина в ее доброте и искренней любви к искусству, жизни, студентам. Она относилась к нам как к родным и даже приглашала к себе домой. На ее станке мы печатали свои работы, просто пили чай в гостях. У нее настолько чистая душа, что редко встречаешь таких людей. Она как будто живет без злости, обид, зависти».
Фатима и ее сокурсницы с теплотой вспоминают, как Галина Забелина ездила с ними на пленэры в живописные места. Женщина с радостью делилась знаниями в любое время, а не только на лекциях.
«Я восхищаюсь этим человеком всю жизнь, с того самого момента, как мы познакомились, — говорит Екатерина Фирсова. — Когда находишься рядом с ней, любая работа сразу начинает сама по себе рисоваться, потому что ее внутренний заряд каким-то образом передается окружающим. Хотя я больше нажимала на живопись, а рисунок у меня был слабенький, с ней это было вообще не страшно. Она подойдет, пару слов скажет, покажет — и все получилось!».
Еще одна бывшая студентка Галины Забелиной считает, что та стремилась передать им далеко не только свои знания об искусстве. В отличие от других преподавателей, она давала студентам что-то большее, делилась с ними душевным теплом.
«Галина Константиновна — это лучик света, она была для нас в университете как вторая мама, — говорит Елена Астахова. — Она относилась к нам с большой теплотой, нянчилась с нами. И мы все так сдружились только благодаря ей. Сколько лет прошло, а мы до сих пор встречаемся, общаемся, приезжаем к ней в гости на чаепития, поздравляем ее с каждым Днем рождения».
Наконец, у выставочного появилась сама Галина Забелина. С широкой улыбкой она обняла каждую из бывших студенток, после чего первым делом поспешила усадить их с детьми на лавочку для общего фото. Ведь как всегда взяла с собой фотоаппарат.
«Я родилась в феврале, а летом началась война, поэтому мое детство было очень сложным, — рассказывает женщина. — Оно прошло в Грузии, где мы жили в тесных условиях в подвале. Моя сестра умерла от болезни, и я тоже заболела от недоедания, а потом произошла другая трагедия. От нас ушел мой папа Константин Константинович Забелин, который был артистом русского драматического театра имени Грибоедова в Тбилиси и даже снимался в кино. Мама, тоже работавшая в театре, очень тяжело перенесла этот разрыв и вообще не хотела жить. Ее вытащили из петли».
После школы юная Галина приехала в Краснодар, где жила сестра отца, и поступила на физико-математический факультет пединститута. А через год она перевелась на вновь созданный курс трудовиков, позже ставший худграфом. Там женщина встретила своего будущего мужа Вячеслава Тахтамышева, с которым прожила душа в душу много лет и воспитала двух сыновей. По словам одной из бывших студенток Галины Забелиной, у них была невероятная любовь, свет которой распространялся на всех. Неожиданная кончина супруга в 2011 году потрясла женщину и едва не подкосила.
«После его смерти я целый год лежала пластом, и все время говорила: “Только рядом с ним меня положите на кладбище”, — продолжает Галина Забелина. — Сын буквально поднимал меня с постели, чтобы я куда-то вышла, поела. Но потом как-то меня отпустило. Думаю, нет, надо работы Вячеслава собрать и издать, чтобы память о нем осталась. Я поставила такую задачу и потихоньку стала приходить в себя. В итоге вышла книга, а теперь мне говорят, что надо бы и про себя что-то сделать. Так у меня появилась новая цель. Я ведь тоже работала в офорте, в литографии, писала гуашью, акварелью, маслом. Также я подняла свои старые тетрадки со стихами и рассказами».
Пережить смерть мужа помог и фотоаппарат, который она впервые взяла в руки полвека назад. В то время сын Галины Забелиной изучал фотодело в художественном училище, и ей однажды захотелось опробовать купленную специально для учебы «Смену». Женщина вышла во двор и сняла соседку с ребенком. За этим кадром последовали другие, а потом она записалась на двухгодичные курсы фотокорреспондентов, где научилась самостоятельно печатать снимки. Но работа с пленкой требовала затрат, поэтому настоящую свободу творчества краснодарка ощутила с появлением у нее цифровой камеры.
«Вот тут конечно, я уже отправилась в большое плавание, — говорит Галина Константиновна. — В пленке было всего тридцать шесть кадров, а сейчас я делаю по пятьсот кадров в день. Вечером после сьемки я сажусь за компьютер и продолжаю заниматься творчеством. Я сбрасываю снимки на жесткий диск, сортирую их по папкам, отсылаю отдельные фотографии людям, которых сфотографировала».
Увлечение Галины Забелиной стало целительным не только для ее души. Из-за проблем со спиной врачи рекомендовали женщине как можно больше двигаться, так что фотосьемку ей будто прописали вместо лекарств. Долго ходить просто так она не любит, а вот гулять с камерой — совсем другое дело.
Когда у меня в руках фотоаппарат, я забываю про все свои болячки. С ним я вижу только окружающий прекрасный мир, который наполняет меня энергией. Я люблю снимать все: красивый листик, ползущую улитку, дерево.
Ее пример иллюстрирует известное выражение о том, что красота в глазах смотрящего. Обычные для многих людей виды пробуждают в фотохудожнице чувства и воспоминания. Например, поля с ромашками или цикорием напоминают ей о муже, который очень любил такие цветы.
«Однажды я сделала очень красивый кадр — месяц в окружении маленьких облачков, — вспоминает краснодарка. — Они к вечеру собрались на небе как будто вокруг своей мамаши. Я фотографировала ночью и даже не думала, что снимок получится. Но получился такой загадочный кадр. И эти облака у меня впереди — я думаю, что про них должна быть написана сказка».
Городские пейзажи Галины Забелиной в довесок к художественному имеют и исторические значение. Много десятилетий она создает фотолетопись Краснодара, который за это время сильно изменился. На ее снимках продолжают жить дома и виды, которых в реальности давно уже нет. Как раз один из таких снимков женщина делала в тот момент, когда попала на кадры ставшего популярным ролика. К неожиданной славе она отнеслась спокойно, но расстраивается из-за неправды о себе в СМИ. Кто-то по ошибке написал, что она преподавала математику и что якобы вышла замуж за художника, у которого уже затем училась живописи.
Хотя Галина Константиновна «дружит» с современной техникой, ей не по душе новомодные нейросети с их художествами. Понимая, что не стоит упрямо осуждать все новое, она все же предостерегает от чрезмерной доверчивости к таким технологиям. Достаточно того, что цифровой «разум» уже сейчас может оставить без работы некоторых художников. Кстати, сама Галина Забелина признается, что не научилась зарабатывать на искусстве. По ее словам, она всю жизнь бескорыстно отдавала себя преподаванию в университете и даже не хотела на пенсию. Зато благодаря этому заработала уважение и любовь многих, что дороже любых денег.