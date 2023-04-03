16:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые ответили, как и почему некоторые люди теряют свой акцент
У этого явления может быть сразу несколько причин.
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То, как человек говорит, является неотъемлемой частью его личности. Это племенной способ обозначения говорящего как принадлежащего к той или иной социальной группе. Но акценты — это не только признак принадлежности, а также и то, что разделяет сообщества.
Тем не менее, у каждого есть примеры, когда люди «теряли» или будто забывали свой акцент, несмотря на годы «практики». Так от чего это зависит? Джейн Сеттер, профессор фонетики из Университета Рединга, ответила в статье для The Conversation, как и почему у некоторых из нас появляется акцент.
Во-первых, стоит отметить, что это характеристика текущего момента жизни. Исследования показали, что акцент человека будет смещаться в сторону акцента группы говорящих, с которой он идентифицирует себя сейчас. Например, если кто-то переезжает из Австралии в США, он, вероятнее всего, по крайней мере изменит свой акцент — осознанно или бессознательно.
Немаловажным будет отметить, что чувство идентичности в обществе может оказаться сильнее, чем чувство собственной идентичности. К тому же, мы приспосабливаемся к окружающей нас вокализации с детства.
Еще до того, как мы рождаемся, мы подвергаемся воздействию речевых моделей окружающих нас людей. Исследования новорожденных показали, что по их крику можно обнаружить тональные аспекты, характерные для их речевых сообществ. Наш мозг запрограммирован подстраиваться, изучать и запоминать различные речевые модели, которые мы слышим ежедневно.
У людей, чей акцент не меняется, он является важной частью идентичности. Они чувствуют себя комфортно, потому для них важно сохранить это звуковое различие. Эти люди даже могут не осознавать, как много значит для них их акцент.
Порой на его наличие может повлиять серьезная травма. Например, повреждение головного мозга или инсульт в редких случаях могут привести к синдрому иностранного акцента. Некоторые области мозга связаны с производством и восприятием речи, и несколько из них контролируют моторные аспекты речи.
Если они повреждены, люди могут вообще потерять способность говорить или понимать, что их речь изменилась, потому что моторная область посылает различные инструкции голосовым органам. В некоторых случаях слушатели могут предвзято относиться к человеку с этим синдромом, считая его иностранцем, что показывает, насколько наша речь может влиять на то, как к нам относятся окружающие.
Ранее мы рассказывали, как ученые доказали, что выученные языки со временем не забываются. Исследование показало, лучше всего иностранный язык вспоминается в экстренных ситуациях.
Олеся Маевская