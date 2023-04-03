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Главные новости к вечеру 3 апреля
17:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые раскрыли секрет долголетия картин художников эпохи Возрождения

Картины не трескались и не желтели.

Как сообщает Business Insider, сотрудники Технологического института Карлсруэ в Германии выяснили, что Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, Альбрехт Дюрер, Рембрандт и другие известные художники эпохи Возрождения экспериментировали с добавлением яичного желтка. Они добавляли этот ингредиент в масляную краску, чтобы повысить влагостойкость картин, а также предотвратить образование морщин и пожелтение.

В ходе анализа произведений эксперты обнаружили, что такая манипуляция действовала как антиоксидант, замедляя расслоение краски на масло и пигмент. Исследователи заявили, что их выводы могут помочь в сохранении некоторых произведений искусства старых мастеров сегодня.

«Наши результаты показывают, что даже с очень небольшим количеством яичного желтка можно добиться удивительного изменения свойств масляной краски. Когда картины высыхали, они не трескались и не желтели так сильно, как могли. Благодаря этому мир может до сих пор восхищаться шедеврами Леонардо да Винчи и других мастеров», — заключили ученые.

Ранее на знаменитом полотне Ван Гога обнаружили его неизвестный автопортрет. Работа была скрыта под слоями клея и картона.

Олеся Маевская

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