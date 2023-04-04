15:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые ответили на вопрос, что делать, если вы плохо спите
И как бороться с недосыпом.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Вспомните ночь, когда вы плохо спали. Насколько продуктивно вы работали на следующий день? Насколько было тяжело начать день? Как часто вы отвлекались на развлекательные приложения в течение дня?
Сон имеет решающее значение для нашего физического и умственного функционирования, в том числе на нашу производительность. Владислав Ривкин, доцент кафедры организационного поведения Тринити-колледжа в Дублине, в статье для The Conversation объяснил, какие существуют способы борьбы с нарушенным сном.
Исследования организационного поведения показали, что сон важен для эффективной работы. В дни, когда добровольцы спасли продолжительно и качественно, они лучше справлялись со своими основными рабочими задачами, были больше вовлечены в работу и с энтузиазмом помогали коллегам.
Между тем, недостаток сна повышает вероятность прокрастинации и проявления неэтичного поведения. Другое исследование показало, что на менеджеров, которые плохо спали в течение нескольких дней, чаще поступали жалобы. Это показывает, что сон особенно важен для когнитивных навыков более высокого уровня, которые мы используем для контроля и координации своих мыслей и поведения.
Многое из того, что мы делаем на работе, требует силы воли, в том числе — ограничение сиюсекундных импульсов. Существует множество исследований, которые подчеркивают важность хорошего сна и дают рекомендации по улучшению сна, например, воздерживаться от использования смартфонов в конце дня. Но фоновый стресс может испортить весь эффект. Так что же делать?
1. Подходите к задачам стратегически
Если вы не выспались, постарайтесь избегать задач, требующих силы воли. Выполняйте простые задания, не требующие много размышлений или внимания. Если вы не можете избежать сложных задач, запланируйте их на начало дня — тогда у вас будет больше энергии.
2. Переосмыслите свое мышление
Исследования показывают, что-то, как люди думают о силе воли, определяет их способность задействовать ее. Согласно недавнему исследованию самого Владислава Ривкина, люди, которые считают, что сила воли зависит от неограниченных ресурсов, лучше работают в дни, когда им не хватает сна. Таким образом, несмотря на то, что исследователи все еще работают над тем, чтобы понять пределы внутренних сил человека, можно попытаться пересмотреть свое мнение о том, как эффективно распределять свою энергию.
3. Если вы не можете изменить себя, измените ситуацию
Если вы на диете, сложнее будет удержаться от шоколада, который лежит дома, чем купить новую плитку в магазине. Исследования показали, что люди, которые очень хорошо проявляют силу воли, на самом деле стараются избегать ситуаций, в которых она требуется. Поэтому, особенно в те дни, когда вы плохо выспались, вам проще решать задачи, не требующие от вас стойкости, даже если их много.
4. Посмотрите смешное видео
Положительные эмоции могут помочь восстановить нашу умственную энергию, поскольку они противодействуют вредному воздействию отрицательных эмоций. К примеру, просмотр смешного видео в течение дня может уменьшить вредное психическое воздействие и повысить эффективность сотрудников. Но не попадайтесь по возможности за этим делом на глаза начальству.
Кстати, недавно прошел Всемирный день сна. По случаю праздника мы собрали несколько научных исследований о сне, которые помогут проводить вам время в постели с максимальной пользой для здоровья.
Олеся Маевская