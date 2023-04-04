Большинство уехавших россиян готовы вернуться, показал опрос Более 60 процентов уехавших из страны россиян готовы вернуться, следует из опроса консалтинговой компании
Фоторепортажи
11Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
9Лучшие снимки конкурса медицинских фотографий
Главное
Убийство Владлена Татарского
15:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Игры новосибирских белых медведей попали на видео

Ни одно животное не пострадало.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщает медиа Om1, у малышей белого медведя, родившихся в декабре 2022 года в Новосибирском зоопарке, начали проявляться охотничьи инстинкты. Малыши «нападают» на маму по кличке Герда.

Видео с играми медведей было опубликовано во «ВКонтакте». Его на своей личной странице выложил житель Новосибирска Сергей Ильтяков.

Недавно на Ямале белый медвежонок вышел к жителям поселка на газовом месторождении.

Олеся Маевская

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
флора и фауна