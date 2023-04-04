15:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Игры новосибирских белых медведей попали на видео
Ни одно животное не пострадало.
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Как сообщает медиа Om1, у малышей белого медведя, родившихся в декабре 2022 года в Новосибирском зоопарке, начали проявляться охотничьи инстинкты. Малыши «нападают» на маму по кличке Герда.
Видео с играми медведей было опубликовано во «ВКонтакте». Его на своей личной странице выложил житель Новосибирска Сергей Ильтяков.
Недавно на Ямале белый медвежонок вышел к жителям поселка на газовом месторождении.
Олеся Маевская