19:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Профессор нейроэстетики назвал хобби, которые продлевают жизнь
Все они не затратны, довольно просты в выполнении и не занимают много времени.
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Профессор Сьюзан Магсеймен, исполнительный директор Международной лаборатории искусства и умственной деятельности Центра прикладной нейроэстетики при медицинском факультете Университета Джонса Хопкинса опубликовала книгу «Ваш мозг в искусстве» (Your Brain on Art), в которой собрала несколько исследований доказывающих, как творчество и искусство влияют на мозг. Автор пишет, что некоторые виды деятельности даже помогают военнослужащим быстрее избавиться от посттравматических расстройств, а у онкобольных после арттерапии наблюдается ускоренный процент выздоровления.
Only Good News сообщает, что основная мысль, которая присутствует как в книге, так и в исследованиях, заключается в том, что если уделять 45 минут занятиям искусством любого рода, это снизит содержание кортизола (гормона стресса) и поможет человеку жить счастливой и более здоровой жизнью. Сфера исследований Магсеймен — нейроэстетика, изучающая реакцию мозга на художественные явления и произведения.
По словам автора книги, чем больше мы узнаем о физическом и физиологическом воздействии искусства, тем лучше нам удается эффективно использовать его в своей жизни. Магсеймен выделила 10 хобби, которые укрепят мозг и улучшат его деятельность.
Это занятие активирует блуждающий нерв, приводит в действие парасимпатический отдел нервной системы, вызывает чувство спокойствия и оптимизм. Доказано, что пение помогает больным старческим слабоумием возобновлять общение с родственниками и друзьями, потому что оно активирует различные связи с памятью в головном мозге.
Песни, связанные со счастливыми воспоминаниями, поднимают настроение и снижают тревожность. Акустические колебания выводят организм из заторможенности в ситуации стресса и являются великолепным лекарством от эмоциональных перегрузок, буквально меняя вибрации в нашем организме.
Это хобби включает те же участки головного мозга, что и прослушивание музыки, стимулируя первичные нейронные связи.
Это единственная форма искусства, в которой обе руки совершают точные скоординированные движения. Исследования показывают, что если слепить что-то из глины, а потом сломать сделанное и начать все заново — это приносит психологическую пользу. Также стоит отметить, что тактильные ощущения от работы с глиной помогают уменьшить плохое настроение, тревогу, а также дают возможность сосредоточиться, что приводит к выработке серотонина.
Вязание или шитье в компании людей помогают укреплять социальные связи, сохранять внимание, снижает волнение и помогает справляться со стрессом.
Если тратить на раскраску хотя бы полчаса в день, вы будете стимулировать глубинные части головного мозга, отвечающие за созерцание, и вам будет легче тренировать внимание.
Запахи дают нам 75% всех эмоций. Лежа в горячей ванне с ароматом, который вам нравится, вы получаете приятные эмоции, что положительно влияет на работу мозга и одновременно расслабляет тело.
Они стирают грань между искусством и зрителем, приводят в действие все ваши чувства и создают сильные эмоциональные реакции, способствующие обучению и укрепляющие память.
Недавнее исследование показало, что управление эмоциями может предотвратить старение мозга. Лучше всего в этом поможет медитация.
Олеся Маевская