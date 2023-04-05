18:12 (мск), источник: ТАСС
Собянин урегулировал вопрос строительства мечети в Косино-Ухтомском районе Москвы
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/ — Мечеть площадью 2,5 тыс. кв. м построят в шаговой доступности от станции метро «Косино», сообщил мэр столицы.
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Небольшую мечеть площадью 2,5 тыс. кв. м построят не рядом с озером Святое в Косино-Ухтомском районе Москвы, а в шаговой доступности от станции столичного метрополитена «Косино». Об этом сообщил в среду в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
«Само предложение о строительстве [мечети] рассматривалось только в предварительном порядке на градостроительно-земельной комиссии (ГЗК — прим. ТАСС). Ни решения правительства Москвы, ни распоряжений профильных органов исполнительной власти по данному вопросу не было. Распространяющиеся слухи о том, что площадь мечети будет 40 тыс. кв. м, неверны. Речь идет о весьма скромном объекте в 2,5 тыс. кв. м», — написал мэр.
Собянин также сообщил, что под строительство будет выделен земельный участок невдалеке от метро «Косино», между будущим диаметром МЦД-3, Московским скоростным диаметром (МСД) и МКАД, в шаговой доступности от станций метро и МЦД. Место расположения мечети, которое изначально было выбрано близ озера Святое в Косино-Ухтомском районе, изменено с учетом полученных мэром обращений от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина, в каждом из которых была выражена просьба подобрать другое место для строительства.
«С одной стороны, мечеть не будет мешать жителям близлежащих домов. С другой — будет находиться в хорошей транспортной доступности. Участок вокруг мечети будет благоустроен и доступен для прогулок точно так же, как мы делаем и по православным храмам. Москва — город многонациональный и многоконфессиональный. Мы всегда жили и будем жить в мире и согласии», — заключил Собянин.
В письме главы Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Равиля Гайнутдина, направленном на имя мэра Москвы, содержится просьба подобрать более подходящее место для реализации проекта строительства мечети, чтобы «не допустить разгорания пламени межобщинной вражды между народами России».
«Твердое намерение Духовного управления мусульман Российской Федерации — отстаивать интересы мусульман по возведению мусульманской инфраструктуры в рамках действующего законодательства, с учетом многонационального и многорелигиозного характера нашего Отечества и с уважением ко всем слоям и группам нашего общества, в диалоге и согласии с местными жителями», — говорится в обращении муфтия, опубликованном в среду в Telegram-канале ДУМ РФ.