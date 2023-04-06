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16:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Вирджинии купил 20 лотерейных билетов и выиграл 20 раз

Общий выигрыш составил 100 тысяч долларов.

Источник: Reuters

Как сообщает UPI, Фекру Хирпо из Александрии, штат Вирджиния, купил 20 билетов на один лотерейный розыгрыш «Выбери 4» (Pick 4). Все они оказались выигрышными и в общей сложности мужчина выиграл 100 тысяч долларов (более 8,1 миллионов рублей).

Хирпо сказал, что обычно он не покупает большое количество одинаковых билетов на «Выбор 4», но у него было сильное предчувствие по поводу этого розыгрыша. Победитель сказал, что пока не знает, что сделает с выигрышем.

Во время загрузки произошла ошибка.

Недавно житель Австралии выиграл 50 миллионов долларов в крупнейшей лотерее. Мужчина испугался победы и решил сохранить анонимность.

Олеся Маевская

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