17:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Южной Африке детеныш буйвола родился с медвежьими когтями
Это проявление болезни, которое в будущем может осложнить жизнь теленку и его стаду.
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Во время своего отпуска в Южной Африке Пэм Брюс-Брэнд наткнулась на удивительное зрелище. Женщина заметила и сфотографировала теленка буйвола с гиперкератозом — патологическим ороговением, которое характеризуется образованием плотных папул на поверхности кожи или диффузного утолщения.
Из-за болезни у него аномально толстые ноги и медвежьи когти вместо копыт. Как пишет сайт LatestSightings, такая аномалия может быть вызвана дефицитом питательных веществ или генетической мутацией.
В будущем нестандартные копыта могут привести к хромоте, что является серьезной проблемой для животных в дикой природе. У телят должны быть крепкие и здоровые копыта, чтобы не отставать от стада и не стать добычей хищников.
По мере роста телят их копыта становятся крепче и прочнее. Здоровое копыто буйвола изогнутое и жесткое. Это позволяет животному цепляться за землю и избегать скольжения, что особенно важно в сезон дождей.
В дикой природе стада буйволов часто находятся в движении в поисках источников пищи и воды. Телята должны быть в состоянии не отставать от остального стада, поскольку слабый или травмированный детеныш может замедлить остальных или привлечь хищников.
Недавно в зоопарке Мичигана родился редкий детеныш антилопы. Представители этого вида занесены в Красную книгу.
Олеся Маевская