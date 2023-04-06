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17:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Южной Африке детеныш буйвола родился с медвежьими когтями

Это проявление болезни, которое в будущем может осложнить жизнь теленку и его стаду.

Источник: latestsightings.com

Во время своего отпуска в Южной Африке Пэм Брюс-Брэнд наткнулась на удивительное зрелище. Женщина заметила и сфотографировала теленка буйвола с гиперкератозом — патологическим ороговением, которое характеризуется образованием плотных папул на поверхности кожи или диффузного утолщения.

Из-за болезни у него аномально толстые ноги и медвежьи когти вместо копыт. Как пишет сайт LatestSightings, такая аномалия может быть вызвана дефицитом питательных веществ или генетической мутацией.

В будущем нестандартные копыта могут привести к хромоте, что является серьезной проблемой для животных в дикой природе. У телят должны быть крепкие и здоровые копыта, чтобы не отставать от стада и не стать добычей хищников.

По мере роста телят их копыта становятся крепче и прочнее. Здоровое копыто буйвола изогнутое и жесткое. Это позволяет животному цепляться за землю и избегать скольжения, что особенно важно в сезон дождей.

В дикой природе стада буйволов часто находятся в движении в поисках источников пищи и воды. Телята должны быть в состоянии не отставать от остального стада, поскольку слабый или травмированный детеныш может замедлить остальных или привлечь хищников.

Во время загрузки произошла ошибка.

Недавно в зоопарке Мичигана родился редкий детеныш антилопы. Представители этого вида занесены в Красную книгу.

Олеся Маевская

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