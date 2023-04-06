17:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Низкий доход увеличивает риск смерти от сердечного приступа
К такому выводу пришли исследователи из США.
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Сотрудники Гарвардской медицинской школы и Техасского университета выяснили, как уровень дохода влияет на вероятность смерти от сердечного приступа. Ученые провели исследования с данными участников из шести стран. Результаты представлены в журнале JAMA.
Среди добровольцев оказались жители Соединенных Штатов Америки, Канады, Великобритании, Нидерландов, Тайваня и Израиля. Возраст 289 376 пациентов начинался от 66 лет. Участники исследования были госпитализированы с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST — клиническим вариантом ишемической болезни сердца, при которой в результате острой ишемии в миокарде появляется зона некроза.
Еще 843 046 человек попали в больницу без подъема сегмента ST. Период наблюдения охватывал 2013−2018 годы. В результате исследований выяснилось, что смертность в течение 30 дней после госпитализации была на 1−3% ниже у пациентов с высоким доходом, независимо от страны проживания (но особенно выраженной эта корреляция оказалась в Канаде).
Различия в смертности за год были еще более явными (наименьшей корреляция была в Израиле).
Последние к тому же меньше находились в больнице, а риск оказаться в ней повторно у них также был ниже.
Недавно американские ученые выяснили, влияет ли кофе на риски появления сердечных заболеваний. Для исследования использовались данные 100 человек.
Олеся Маевская