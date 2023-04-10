«Пальценож» найден на Алиэкспресс: что это такое и как им пользоваться
С каждым днем прогноз погоды все лучше. А это значит, что наступает долгожданный многими дачный сезон. На маркетплейсе Алиэкспресс найден удивительный прибор для сбора овощей — нож на палец. Ищите и другие товары для дачных работ и отдыха в нашей подборке.
Комплект из 6 силиконовых напальчников с острым наконечником из нержавеющей стали для резки пригодится на любой даче. Силиконовая защита для большого пальца. Острое лезвие. Мягкий материал обладает хорошей эластичностью и не скользит. Обычно используется в сельском хозяйстве, для сбора винограда, бобов, перца и других овощей и фруктов.
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Замечательный, удобный, практичный. Можно еще много слов придумать в адрес этого напаличника. Спасибо огромное продавцу, очень рекомендую огородникам.
Универсальная машинка для полировки разных поверхностей: от напольного покрытия до кузова автомобиля. Корпус из прочного пластика, оснащен дополнительной рукояткой для более удобного использования. Работает от электросети, имеет несколько скоростей и блокиратор для фиксации режима работы. В стандартной комплектации есть несколько видов насадок. От самых мягких до жестких, способных справиться со ржавчиной.
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Отлично упакован, можно дарить даже без праздничной упаковки
Для зачистки проводов не рекомендуем использовать подручные средства. Например, ножницы или совсем неподходящие инструменты. Гораздо лучше выбрать конкретный инструмент для зачистки. Мы предлагаем подобный. Данный вариант качественный — губки литые, пружинка сменная (при желании можно купить), есть регулировка силы прижима и длины зачищаемого провода.
Отвертки могут понадобиться везде — начиная от квартиры, заканчивая ремонтом в авто и в путешествиях. Ситуаций много, и удобно, если отвертка одна. Нашли крутую отвертку от Xiaomi. В комплекте идет 24 вида битов, разных по размеру и формату. Покрыты биты антикоррозийным слоем, отвертка удобной формы (три грани для максимально комфортного хвата) и кейс с хорошими магнитами, чтобы ничего не выпало. Не сомневайтесь — мужчина будет в восторге.
Одна из самых раздражающих вещей на даче — сорняки. Они портят полезные растения, внешний вид и просто занимают место. Дергать все по одному долго и тяжело, а выкапывать каждый лопатой непрактично. На AliExpress есть специальное приспособление, которое минимизирует вред почве. Принцип работы простой: три острых штыря захватывают сорняк прямо у корня, вам останется только потянуть.
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Собирается легко, но внутри на всякий случай есть инструкция. К сожалению, только на английском.
Покупка новой машины или даже починка нынешней — довольно затратное дело. А кататься на бракованной не хочется никому. Естественно, незначительные проблемы, например, небольшие вмятины, можно устранить самостоятельно. Нужно лишь немного приноровиться и иметь специальный инструмент. С первым — поможет время. Со вторым — мы. Стоит он не так дорого, да и места много в багажнике не займёт.
Всевозможные луковицы нужно сажать в ямки определенной глубины. Насадка-бур на дрель или шуруповерт поможет сделать их симметричными и хорошо вспушит почву. Это особенно удобно при высадке тюльпанов и лилий на “перегруженных” растениями клумбах, просто вскопать которые не получится.
Конечно, сейчас очень трудно представить, для чего нам нужен подобный тент. Вокруг только мороз, снег и метель. Но нам обещают скорые погодные изменения, а это означает, что открытие шашлычного и пикникового сезонов — не за горами! Иметь при себе вот такую крышу на любом отдыхе где-то в лесу или на природе, в общем, под открытым воздухом — более чем полезно.
Этот теневой парус — стильное и эффективное решение для создания тени. Идеально подойдет для сада, бассейна и зоны для барбекю. Теневое укрытие обеспечивает 98-процентную защиту от ультрафиолетового излучения. Дышащий материал, из которого сделан тент, позволяет свободно проходить воздуху. Светлый оттенок ткани обеспечит вас комфортом даже в самые жаркие дни. Заказывайте товар по ускоренной доставке за полцены.
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Очень хороший тент, добротный и качественный. Все швы хорошо прошиты. Пока не натягивали, но, думаю, будет все замечательно.
Ну куда мы без гирлянды в декабре?! Хотя для многих декабрь превращается после в январь-февраль, а может, и в целый год. Гирлянда в целом штука атмосферная, оставить которую после главного праздника зимы можно и до следующего сезона. Мы решили немного освежить ваши квартиры и предложить более необычный вариант, чем просто"огоньки".
Сборный каркасный бассейн с фильтр-насосом создан по особой запатентованной технологии. Его стенки выполнены из трех отдельных слоев: двух слоев плотного винила и одного - полиэстера для особой прочности. Бассейн Metal Frame Pool прочен и благодаря стальному каркасу. Он выдерживает большие нагрузки, в бассейне одновременно могут купаться несколько человек. Это настоящая находка для семьи или компании друзей.
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Все супер, берите смело, такой цены с насосом не найдешь.
Водный гамак - хит 2021 года. В нем удобно отдыхать и в бассейне, и в реке, и на море. А главное, это можно делать в компании друзей, ведь шутить и разговаривать сидя удобнее. Да и коктейль будет приятно потягивать.
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Гамак супер-супер! Для ребенка и взрослого. Качество обрадовало. Покупайте у продавца. Удовольствие на воде потрясающее. Покупайте, не пожалеете. Супер!
Лучше всех моих ожиданий. Отличная вещь. Рекомендую.
Круглый гамак можно подвесить в саду, на крыльце или в квартире. Он создает уют одним своим красивым видом, а уж расслабиться в таких "качелях" с тарелкой черешен или куском арбуза - одно удовольствие. Кстати, на этот товар действует не только ускоренная, но и экспресс-доставка.
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Заказ был сделан 30 марта. 6 апреля позвонили, договорились о доставке. 7 апреля товар получен. Привез курьер в указанное время. Качельки супер! Такие, как нам и нужны! Качество хорошее, все ровненько. Очень рады хорошему товару! Спасибо продавцу за быструю доставку!!!
Очень быстрая доставка. Упаковано хорошо. Сама качель красивая, нити качественно натянуты. Спасибо продавцу!
После упражнений на грядках, шашлыка и других дачных активностей хочется отдохнуть. В идеале — полежать на свежем воздухе. Вот только насекомым сложно это объяснить. Благо, с помощью такого гамака можно спрятаться от назойливых гостей. Выдерживает 200-300 килограммов, можно прятаться вдвоем. А перед дождем или в конце дачного сезона легко собирается в маленький мешок.
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Сделан качественно. Нет никаких дырок или торчащих ниток.
Автоматическая туристическая палатка - это незаменимая вещь для летнего отдыха. Палатка довольно объемная и может свободно вместить до 4 человек. Быстро и легко собирается, может служить в качестве навеса от солнца на семейных пикниках. К дополнительным плюсам можно отнести качество материалов, водонепроницаемую ткань и отличную вентиляцию в виде больших “дверей” и “окон” с москитными сетками. Палатку можно выбрать в трех разных цветах, а доставка “Плюс” гарантирует быстрое получение товара. Приятным бонусом также будет отличная скидка.
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Палатку доставили быстро и прямо домой. Качество супер, идеальные швы, все до мелочей продумано. Насчет механизма открывания палатки - выше всяких похвал, полагаю это самый удобный вариант разборки и сборки. Размер большой, она просто объемная по форме и в ней комфортно сидеть, стены как стены, а не лежат на спине. Выглядит все солидно, но дополнительные дуги на всякий я заказала. Пока очень довольна товаром.
Всепогодный компактный спальный мешок — это легкий, компактный и практичный спальник, который сочетает в себе давно зарекомендовавшее качество изготовления и простоту использования. Благодаря ускоренной доставке ваш товар придет гораздо быстрее.
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Отличная вещь! Гораздо лучше, чем одноразовые одеяла для выживания. Кроме того, он не занимает много места, его легко хранить в сумке.
Отличный вариант для семейного выезда на природу. Не нужно бояться промокнуть под внезапным дождем благодаря водонепроницаемости палатки (тент — 1000 мм, дно — 3000 мм). Это укрытие и от ветра, и от знойного солнца, от насекомых. А еще — прекрасное место для игры ваших детей в то время, пока взрослые могут спокойно рыбачить или заниматься приготовлением пищи на костре. Малый вес, приличные габариты спального места и быстрая установка палатки позволяют использовать ее как в коротком пешем походе, так и в дальней долгой экспедиции. На товар с хорошей скидкой действует функция ускоренной доставки из России.
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Тонкая палатка, выглядит как на картинке. Как в дождь — не знаю. Если брать такую, то только на выходные с хорошей, теплой погодой. Магазин и продавца рекомендую.
Небольшой фонтан не требует ни подводки шлангов, ни электричества, ни даже батареек. Ему достаточно солнца. Опустите фонтанчик в искусственный пруд на даче или даже в тазик с водой, и под солнечными лучами произойдет настоящее чудо. Красивый вид, успокаивающее журчание и зависть соседей обеспечены. Кстати, на товар действует ускоренная доставка, а продавец предлагает промокоды на скидку при заказе нескольких штук.
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Фонтан бомба! Доставка в Оренбургскую область 19 календарных дней, коробочка целая, ни одной вмятины, моторчик загудел, как только оказался на солнце. Все насадки работают, жалко, видео нельзя загрузить.
Отличный фонтан, несколько насадок, пришёл за 2 недели.
Секрет популярности этой панамы прост: такая форма идет практически всем. К тому же, панама универсальная: подходит и мужчинам, и женщинам, и детям (продавец предлагает взрослый и детский размеры), отлично сочетается с любой повседневной одеждой и стильно выглядит на пляже. Приятный бонус - на товар действует ускоренная доставка.
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Панама из синтетической плотной плащовки, форму держит, с головы не слетает, хоть и скользит по волосам. Швы аккуратные, вышивка тоже идеальная. При +25 градусах голова не вспотела.
Классная панама на лето! Я выбрала белый цвет - сочетается со всеми цветами. Очень универсальный вариант. Можно выбрать детский или взрослый размер. Я взяла взрослый - 58 см. На мою голову 58-59 см села плотненько. Ветром зато сдувать не будет. Пошив хороший. Все аккуратно. Качество фабричное.
Не всегда есть возможность провести свет, например, в шкаф или в коридор. Да и щупать выключатель в комнате не всегда удобно. Выручит светильник с датчиком движения. Вариантов много. Можно выбрать удлиненный или более мощный вариант, чтобы подстроить его под свой шкаф или протянуть по всей длине полки. Также есть варианты по свету — теплый или холодный.
Беспроводной круглый светильник с датчиком движения - это незаменимая вещь в доме. Темные шкафы, коридоры и комнаты больше не будут проблемой. Светильник не имеет проводов и питается от трех батареек ААА-типа. Благодаря компактным размерам и легкому весу его можно прикрепить практически в любом, даже самом незаметном месте. Шесть светодиодов на одном заряде могут проработать до 50,000 часов. После срабатывания, светильник автоматически отключается через 10-15 секунд.
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Хороший светильник. Установил под антресолью на липучку. Родной магнит слабоват. Со своей функцией светильник справляется. Освещает проход между комнатами.
Дачный сезон уже начался, но не все дома приспособлены к комфортной жизни. Тем более, в этом году, когда погода явно не успевает за календарем. Нагревать воду в кастрюле или чайнике – моветон. Проще купить специальный водонагреватель, который крепится прямо на кран и сразу подает горячую воду. Никаких дополнительных емкостей или бойлеров.
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Вся инструкция на русском языке. Отдельный бонус – большое количество товара на российских складах, а значит, доставка займет два-три дня.
Выращивать дома можно не только герань или заставлять подоконник иными растениями для созерцания. Полезнее иметь дома мини-садик — можно сэкономить на зелени. Устройство имеет герметичные отсеки, которые позволяют правильно выращивать растения внутри. Вдобавок есть специальный таймер, который может следить за ростками регулярно.
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Доставка курьером
В комплекте есть чехол
Лучше повторно сказать продавцу, какая конкретно вилка требуется
Проточный электрический водонагреватель поможет вам быстро нагреть воду в кране. Сколько бы минут не был открыт кран, вода постоянно будет оставаться горячей. У данного водонагревателя хорошее сочетание мощности и скорости нагрева воды. Монтируется очень просто. Само по себе устройство компактно, не занимает много места. Греть воду можно, не накапливая ее в какой-либо емкости.
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Хорошее качество. Подключили к колонке на улице... регулировать можно теплее или холоднее. Если плохой напор, то не работает
Электрическая газонокосилка Greenworks 1200W с мощным двигателем на 1200 Ватт отвечает за право быть лучшим товаром для дома и сада. Ширина скашивания 33 см. Косилка сочетает в себе две функции — мульчирование и сбор травы в травосборник. Травосборник объемом 25 литров имеет гибридное строение — надежный каркас и складывающийся мешок. Таким образом, им удобно пользоваться и при этом он не занимает много места при хранении. Основным достоинством этой газонной косилки являются малые габариты и легкий вес, всего 6,9 кг. Это позволяет работать на небольших извилистых участках с максимальным комфортом. Для экономии пространства при хранении ручка газонокосилки складывается. Конечно, обязательным элементом безопасности является кнопка-предохранитель от случайного включения.
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Мега быстрая доставка! Косилка отличная, вторую уже беру. Первая два года отходила. Проходила бы больше, да сам виноват — пускал ее по камням.
Портативное устройство для удаления сорняков с длинной ручкой изготовлено из жесткого алюминия с пластиковым механизмом извлечения. Хорошо подходит для уборки и удаления расторопши, одуванчиков, ветряных сорняков и других обычных садовых сорняков. Длинные зубцы захватывают корень с разных сторон, насыщая воздухом почву для здорового газона. С данным товаром для дома и сада алиэкспресс вы не будете мучаться со спиной, так как инструмент прост в эксплуатации: удобно держать руку во время садоводства.
В отзывах пишут:
Спасибо, пришло вовремя, только-только начали вылезать одуванчики. Еще не собирал, но уже разобрался, появились идеи усилить прокручивающийся трезубец нержавеющим хомутом (много мусора в земле).
Аккумуляторные ножницы для газона и кустарника порадуют не только вас, но и ваших соседей своим результатом. Садик станет уютным и аккуратным благодаря лучшему товару для дома и сада. Комфортная ручка, лезвие 120 мм и двойная форма защиты триммера обеспечит безопасное использование вашего девайса. Чтобы снять блокировку безопасности после запуска машины, просто нажмите и удерживайте переключатель на стороне расположения большого пальца. 7,2V литиевая батарея гарантирует сильную резку с высокой скоростью хода. Мощный аккумулятор рассчитан на длительное использование машинки без дополнительной зарядки до 50 минут. В инструкции от производителя найдете три простых шага по смене лезвия.
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Посылочка пришла очень быстро, меньше двух недель. Все аккуратно упаковано, руководство по эксплуатации есть на русском. Спасибо продавцу! Буду еще заказывать у него инструменты.
Эти мужские «дышащие» кроссовки — подходящая обувь для летнего и весеннего периода. За счет своей расцветки пара очень практична. Эластичная подошва из ПВХ не сковывает движения при ходьбе, а «дышащие» стельки предотвращают потливость ног. Высота подошвы может доходить до трех сантиметров. Заказывайте на странице товара, ведь дешевле вы вряд ли найдете!
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Кроссовки просто бомба, полностью выглядят как на фото. Удобные и легкие. Просто бомба, очень советую к покупке. Долго были в обработке, но потом очень быстро приехали (примерно недели 2-3) до Татарстана.
Сезон дождей объявляется открытым! Но не спешите доставать резиновые сапоги или искать новую пару непромокаемой обуви из особенной ткани. Есть способ проще — резиновые “чехлы” для обуви. По сути, это те же резиновые сапоги, только из более тонкого материала. Мало весят и не занимают много места: можно таскать в сумке или рюкзаке. При этом точно знать, что под дождем ноги не намочите.