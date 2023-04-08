Шесть самых известных соборов России

Этот белокаменный собор, внесенный в список наследия ЮНЕСКО, был построен и расписан еще до прихода на Русь татаро-монгольского ига. На протяжении всей истории храм несколько раз обновляли и достраивали. Здесь сохранились фрагменты фресок XV века Даниила Черного и Андрея Рублева. Барочный иконостас, который в соборе можно увидеть сегодня, установили при реставрации в XVIII веке, тогда же появилась и четырехъярусная колокольня. Сейчас в этом храме также находится музей, и его можно посетить в любое время, когда не идут церковные службы.
Знаменитый храм Невского проспекта, построенный в начале XIX века, известен каждому туристу и является неточной копией собора Святого Петра в Риме. Это здание в стиле ампир не похоже на типичную православную церковь, однако службы в нем проходят. В советское время в соборе находился Музей истории религии и атеизма. В России построены два собора, которые носят данное наименование. Первый и самый крупный был построен в Санкт-Петербурге, на Казанской площади. Второй стоит в Москве, на улице Никольской. Оба носят имя иконы Казанской Божией Матери.
Этот собор расположен в самом сердце Москвы — на Красной площади, и считается одним из символов столицы. История гласит, что строивший собор неизвестный мастер по приказу Ивана Грозного был ослеплен, чтобы вновь никогда не создавать ничего подобного. Ставший в СССР музеем, храм долго был в бедственном положении, но в 1946 году был полностью восстановлен. С недавних пор здесь снова начали проводить богослужения, но и как музей его также можно посетить. Собор занесен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Принято считать этот храм самым большим в России. Его высота — целых 105 метров, а посетить службу одновременно могут 10 тысяч человек. Уничтоженную во время Октябрьской Революции церковь смогли восстановить лишь в 2000 году, поэтому храм Христа Спасителя принято считать одним из наиболее молодых в столице. В церкви проходят службы Патриарха Московского, совещания различных соборов и самые важные события православной жизни Москвы.
Основанный в конце XIV века святым Ферапонтом монастырь стоит на холме меж двух озер в Вологодской области. Он входит в списки культурного наследия ЮНЕСКО и особо ценных исторических объектов России. Несколько веков он был самым крупным монастырем в этом крае, но с приходом советской власти не избежал музейной участи. Увидеть здесь стоит фрески Дионисия, продолжателя иконописных традиций Андрея Рублева, которые сохранились до нашего времени без изменений и вмешательства реставраторов.
Главный православный храм Великого Новгорода и самый древний храм России был возведен в 1045—1050 годах. По легенде, фигура голубя на кресте собора — окаменевшая птица, которая охраняет город от бед. Храм декорировали на манер византийских соборов, только вместо мрамора и мозаики на стены нанесли штукатурку и фрески. В соборе сохранились фрагменты фресок XII века: изображения пророков и ангелов на сводах главного купола и настенные лики святых Константина и Елены. В храме можно также увидеть царское моленное место, которое установили по приказу Ивана Грозного, и паникадило — основной канделябр.