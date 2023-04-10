В России стартовало производство первой ракеты «Рокот-М»

«По проекту “Рокот-М” проведена контрактация с нашей кооперацией по комплектующим элементам, ведется изготовление стендовых изделий, а также ряда элементов первой летной ракеты с длительными сроками изготовления», — сказал Варочко.
В августе 2018 года в материалах Центра им. М. В. Хруничева, представленных на форуме «Армия-2018», сообщалось, что предприятие ведет работы по созданию ракеты-носителя «Рокот-2» с новой системой управления, которая заменит украинскую, установленную на ракетах серии «Рокот». Изначально запуск планировался на 2022 год.
В мае прошлого года гендиректор Центра им. М. В. Хруничева сообщил в интервью ТАСС, что после подробного аудита оборудования для «Рокота» специалисты пришли к выводу, что также необходимо привести в порядок оборудование, которое долгое время эксплуатировалось и уже исчерпало свой ресурс. Поэтому теперь первый пуск ракеты-носителя «Рокот-М» с космодрома Плесецк планируется осуществить в 2024 году.