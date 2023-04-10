Тушканчики в Московском зоопарке проснулись после зимней спячки

«Тушканчики проснулись после своей традиционной зимней спячки в холодильнике — там для них поддерживается комфортная чуть плюсовая температура. В холодильник их помещают в персональных домиках, обтянутых поролоном — для звукоизоляции и сглаживания вибраций. Выглядит сурово, но по факту примерно в таких же условиях они спят в природе под землей — без мягкой подстилки и запасов корма», — рассказали агентству.
В пресс-службе отметили, что за время спячки тушканчик теряет около четверти своей массы, а до засыпания вес большой особи составляет примерно 400 г.
«Наши тушканчики уже достаточно проспали, похудели — и зоологи достали их из холодильника. Зверьки приходят в себя постепенно, потихоньку начинают двигаться», — пояснили в зоопарке.
У спящего зимой тушканчика температура тела понижается с 38 до 4 градусов, а частота сердцебиения снижается с 300 ударов в минуту до 5−6.
«Но при этом все равно, если долго смотреть на тушканчика, можно увидеть, как он шевелит лапкой и даже дышит. Во время спячки мы не забываем про тушканчиков. Каждую неделю зоологи смотрят, все ли у зверьков в порядке. Их взвешивают, проверяют, достаточно ли в них массы, чтобы проспать до весны. Если вдруг оказывается, что вес сильно упал, тушканчика будят и откармливают, но это случается редко», — добавили в пресс-службе.