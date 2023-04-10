VK запустила сервис для учителей по обмену опытом

«В рамках Года педагога и наставника VK представляет карту цифровых учителей — сервис, который поможет преподавателям обмениваться опытом и развивать образовательную сферу. Карта цифровых учителей — сервис на базе открытой платформы VK Mini Apps», — сообщили в пресс-службе.
В рамках карты учитель может найти коллег с близкими интересами, которые пользуются цифровыми инструментами и сервисами, чтобы сделать обучение эффективнее. Также там можно делиться кейсами и лучшими практиками, находить единомышленников, объяснили в компании.
Чтобы воспользоваться сервисом, педагогу необходимо заполнить анкету в мини-приложении. После того, как анкету примут, отметка педагога появится на карте, добавили в пресс-службе.
Если учитель найдет в сервисе коллегу с похожими интересами или захочет задать вопрос более опытному преподавателю, он сможет перейти на его страницу в «ВКонтакте» и связаться с ним.