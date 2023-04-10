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17:21 (мск), источник: ТАСС

VK запустила сервис для учителей по обмену опытом

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. VK в рамках года педагога и наставника запустила карту цифровых учителей — сервис для обмена опытом и развития образовательной сферы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В рамках Года педагога и наставника VK представляет карту цифровых учителей — сервис, который поможет преподавателям обмениваться опытом и развивать образовательную сферу. Карта цифровых учителей — сервис на базе открытой платформы VK Mini Apps», — сообщили в пресс-службе.

В рамках карты учитель может найти коллег с близкими интересами, которые пользуются цифровыми инструментами и сервисами, чтобы сделать обучение эффективнее. Также там можно делиться кейсами и лучшими практиками, находить единомышленников, объяснили в компании.

Чтобы воспользоваться сервисом, педагогу необходимо заполнить анкету в мини-приложении. После того, как анкету примут, отметка педагога появится на карте, добавили в пресс-службе.

Если учитель найдет в сервисе коллегу с похожими интересами или захочет задать вопрос более опытному преподавателю, он сможет перейти на его страницу в «ВКонтакте» и связаться с ним.

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