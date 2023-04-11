11:50 (мск), источник: РБК Life
За что авиакомпании и РЖД выплатят компенсацию. Подсказки юристов
Задержка и отмена рейса, опоздание поезда и потеря багажа. Что еще.
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Испорченный отдых из-за отмены рейса или сорванная рабочая поездка из-за переноса вылета или опоздания скоростного поезда. Подобные ситуации совсем не редкость, но не всегда пассажиры авиакомпаний и железных дорог знают о том, на какие именно компенсации они могут претендовать.
В преддверии майских праздников, когда многие отправятся в путешествия по стране и за рубеж, РБК Life выяснил у экспертов, в каких случаях и на какие выплаты от перевозчиков можно претендовать. На вопросы редакции ответили адвокат Карачаево-Черкесской коллегии адвокатов Людмила Дураева и адвокат московской коллегии адвокатов Илья Рейзер.
Одна из самых распространенных причин обращения за компенсациями к авиакомпаниям — задержка авиарейса. Она может причинить серьезные неудобства пассажиру. Если ситуация произошла по зависящим от авиакомпании причинам, пассажир имеет право рассчитывать на компенсацию в размере до 360 тыс. рублей, рассказала Людмила Дураева.
«При полной отмене рейса авиакомпания обязана возместить убытки, согласно 2 пункту 13 статьи “Закона о защите прав потребителей”. Кроме того, потребитель может подать в суд с требованием компенсировать ему моральный вред. Можно также потребовать возмещение материального вреда, например, если из-за задержки рейса пассажир был вынужден остановиться на ночь в гостинице и оплатить пребывание в ней».
Еще одно основание для требования компенсаций — незапланированная посадка. Адвокат Людмила Дураева привела пример:
Двум женщинам выплатили по 53 тыс. руб. в судебном порядке, поскольку самолет совершил незапланированную посадку в другом государстве, они были вынуждены выйти из самолета, не прошли пограничный контроль и самолет улетел без них.
В РЖД установлены правила выплаты денежной компенсации за опоздание скоростных поездов на станцию назначения пассажира, расположенную на территории России. Если поезд опаздывает:
Часто встречаются обращения за компенсацией из-за утраты или повреждения багажа в багажном отделении. Однако за сданный без объявленной ценности багаж компания выплатит не больше 600 рублей за килограмм груза.
По словам московского юриста Ильи Рейзера, максимальный размер компенсации за утрату багажа составляет 100 тыс рублей. Однако такие суммы компенсации назначаются относительно редко, и то в том случае, если пассажиру удается доказать ценность провозимого багажа.
Реже встречаются требования компенсировать некачественные напитки или питание на борту самолета, отсутствие постельного белья в поезде и так далее. Поскольку доказать подобные случаи сложнее, пассажиры реже обращаются за компенсациями в досудебном и судебном порядке.
Чтобы исключить проблемы с перевозчиком, будь то авиакомпания или РЖД, необходимо документировать все нюансы своего перемещения, советует Илья Рейзер.
«Например, если из-за задержки авиарейса или поезда вам пришлось искать жилье в аренду, то надо обязательно провести оплату за аренду на сутки официально и сохранить чеки. Также необходимо объявлять ценность багажа, представители авиакомпании или РЖД должны расписаться, что получили багаж с объявленной ценностью. Можно также сфотографировать багаж, составить опись вещей перед тем, как сдать его в багажное отделение».
Рейзер добавил, что как правило, и РЖД, и авиакомпании, особенно крупные, предпочитают не идти на скандал и судебное разбирательство. Они компенсируют причиненный вред в случае задержки авиарейса, утраты багажа и других причин. Менее ответственно к этому могут отнестись иностранные компании, в расчете на то, что российский пассажир не будет обращаться в международные инстанции из-за такой проблемы. Кроме того, регистрация авиакомпании в другой юрисдикции значительно усложняет вопросы судебного и досудебного разбирательства с иностранным перевозчиком.
Как сообщается на официальном сайте EUclaim, которая является уполномоченной организацией Евросоюза по защите прав авиапассажиров, на сумму компенсации при задержке рейсов влияет дальность полетов:
Любопытная ситуация с компенсациями произошла в январе этого года, приводят данные в Ассоциации туристических операторов России (АТОР). Тогда турецкий лайнер Astoria Grande был вынужден досрочно прервать программу зимних круизов из Сочи в Турцию, так как из-за сильного шторма в Черном море ударился о пристань в порту Асмары. Было принято решение прекратить круиз, хотя все обошлось без жертв.
В качестве компенсации пассажирам предоставили бортовой кредит в размере €50 на человека и оплатили чартерный перелет домой. Пассажирам следующего январского круиза на этом лайнере (также отмененного) полностью компенсировали все понесенные расходы.