17:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: социальное неравенство приводит к водному кризису
Это выявил мета-анализ количества воды, используемой в 80 городах мира.
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Исследование, опубликованное группой ученых из Швеции, Нидерландов и Великобритании в журнале Nature Sustainability показало, что обеспеченные городские жители чрезмерно потребляют воду для личного досуга, например, для наполнения бассейнов, поливки садов или мытья машин. Эксперты сосредоточили свое внимание на Кейптауне (Южная Африка), где кризис водоснабжения в контексте жизни одного города достиг своего пика.
Многие малообеспеченные люди живут там без водоснабжения или канализации, с трудом находя воду для питья и личной гигиены. Ученые также изучали аналогичные проблемы в 80 городах мира, включая Лондон, Майами, Барселону, Пекин, Токио, Мельбурн, Стамбул, Каир, Москву, Бангалор, Ченнаи, Джакарту, Сидней, Мапуту, Хараре, Сан-Паулу, Мехико и Рим.
Изменение климата и рост населения означают, что вода становится более ценным ресурсом в больших городах. Но наше исследование показало, что социальное неравенство является наибольшей проблемой.
Согласно полученным данным, более 80 крупных городов по всему миру страдают от нехватки воды из-за засухи и нерационального использования ресурса за последние 20 лет. И прогнозы ученых показывают, что этот кризис может усугубиться, поскольку разрыв между богатыми и бедными жителями городов увеличивается во многих частях мира.
В исследовании использовалась модель для анализа потребления воды в бытовых целях кейптаунцами. Ученые выделили пять социальных групп, начиная от «элиты» (людей, живущих в частных домах с большими садами и бассейнами) до «жителей неблагополучных районов» (людей, которые, как правило, живут в небольших домах на окраине).
В настоящее время исследователи подчеркивают, что усилия по управлению водоснабжением в городах с дефицитом воды в основном сосредоточены на технических решениях, таких как развитие более эффективной инфраструктуры водоснабжения. Исследовательская группа считает, что эффективнее было бы направить силы на сокращение нерационального потребления воды среди более обеспеченных горожан.
Недавно ученые выяснили, что вода с химикатами чище пресноводной рыбы. Исследователи надеются остановить производство вредных веществ, которые влияют на нас, животных, рыб и окружающую среду.
Олеся Маевская