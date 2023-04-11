17:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Что усугубляет развитие рака и других болезней легких
И ухудшает состояние людей всего за три года.
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Группа ученых из Великобритании опубликовала в журнале Nature исследование о негативном воздействии загрязненного воздуха на организм человека. В частности выяснилось, что его влияние может увеличить риск развития рака легких всего за три года. Изучение состояния здоровья почти 33 000 человек с этим заболеванием показало, что высокие уровни критически малых загрязняющих веществ были связаны с повышенным риском его развития в первую очередь у некурящих или людей, которые мало курят.
Клетки с мутациями, вызывающими рак, естественным образом накапливаются с возрастом, но обычно они неактивны. Наше исследование наглядно показывает, что загрязнение воздуха пробуждает их, из-за чего впоследствии образовываются опухоли.
Твердые частицы загрязнений ежегодно вызывают восемь миллионов человеческих смертей. Мелкие, размером менее 2,5 микрометров (PM 2,5), могут проникать глубоко в легкие и связаны с многочисленными проблемами со здоровьем, такими как болезни сердца и рак легких. Эксперименты на мышах подтвердили эту теорию и доказали, что воздействие грязного воздуха вызывает рак и ухудшает состояние легких.
Используя экологические и эпидемиологические наборы данных 32 957 человек из Англии, Тайваня и Южной Кореи, ученые изучили уровни PM 2,5, которые непосредственно связаны с мутацией в гене EGFR, приводящей к раку легких. Согласно полученным данным, болезнь развивается при взаимодействии с загрязнителями.
Другой анализ данных 228 некурящих добровольцев из Канады показал, что после трех лет воздействия высоких уровней загрязнения воздуха PM 2,5 риск развития рака легких, вызванного EGFR, увеличился с 40% до 73%. Эти данные подтверждают, что PM 2,5 может вызывать рост опухолей и усугублять раковые мутации, которые уже существуют в организме.
Тесты здоровой легочной ткани 295 человек показали, что значительная часть из них имеет генетические мутации, которые могут привести к раку, а это означает, что воздействие высоких уровней PM 2,5 может поставить их здоровье под удар. Ученые признают, что их исследование требует доработок, но оно уже сейчас дает возможность изучать раннее развитие раковых опухолей в контролируемых условиях.
Ранее мы рассказывали, как ученые доказали, что миллионы вирусов ежедневно падают с неба. В то же время существуют исследования о пользе прогулок на свежем воздухе.
Олеся Маевская