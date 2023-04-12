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15:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

К 2050 году население мира достигнет пика в 9 миллиардов человек

Но это не самая большая проблема человечества.

Источник: AP 2022

В ноябре 2022 года количество людей на Земле достигло 8 миллиардов. Как пишет Science Alert, новый доклад, опубликованный организаторами модели Earth4All — инициативы, которая работала с Фондом глобальных проблем, предполагает, что к 2050 году население мира может достичь пика всего в 9 миллиардов человек: это меньше, чем предполагалось ранее.

Хотя можно утверждать, что меньшему количеству населения потребуется меньше энергии, пространства, пищи и воды, специалисты не могут точно сказать, является ли этот прогноз однозначно хорошим. Что важнее — неизбежное прекращение роста населения означает, что нам нужны крупные инвестиции в образование и здравоохранение, не говоря уже о способах преодоления экономического неравенства в обществе.

Результаты доклада основаны на обширных исследованиях, многие из которых показывают, что 10% самых богатых людей в мире несут основную ответственность за чрезмерное потребление ресурсами, которое угрожает стабильности окружающей среды. В том числе изменению климата.

Главная проблема человечества — потребление углерода и биосферы, а не перенаселение. Места, где население растет быстрее всего, имеют чрезвычайно малый экологический след на человека по сравнению с местами, где население достигло пика много десятилетий назад.

Йорген Рандерс
ученый-эколог, один из соавторов доклада

Авторы представили варианты управления ростом населения в каждом крупном регионе, используя научные данные, с целью формирования популяции, которая сможет процветать на Земле в течение длительного времени. В докладе рассматриваются десять стран и регионов, от Китая до США и Африки к югу от Сахары.

В настоящее время самые высокие темпы прироста населения приходятся на африканские страны: Ангола, Нигер, Демократическая Республика Конго и Нигерия. Используя недавно созданную динамическую модель роста населения Земли, исследователи изучили два разных сценария, которые могут произойти в этом столетии.

Первый сценарий («Слишком мало, слишком поздно») предполагает, что такие переменные, такие как уровень рождаемости, налоговые ставки и модели доходов, не изменятся. Население планеты достигнет пика в 8,8 миллиарда человек в середине этого века и постепенно сократится до 7,3 миллиарда к 2100 году. Глобальное социальное неравенство, экологический след, экономические конфликты и рост вымирания диких животных будут расти по мере роста населения.

В более обнадеживающем сценарии («Гигантский скачок») численность населения мира достигнет пика в 8,5 млрд примерно к 2040 году и сократится до шести миллиардов к концу столетия. Авторы указывают, что одним из решающих факторов в этом оптимистичном исходе является то, что экономическое неравенство во всем мире будет признано угрозой демократии и человеческому прогрессу. В этом гипотетическом будущем крайняя бедность будет ликвидирована к 2060 году, что окажет глубокое влияние на рост населения мира.

Этот поворот требует огромных инвестиций в сокращение бедности и революционной политики в области продовольственной и энергетической безопасности. По мнению авторов, в других основных прогнозах не учитывается быстрое экономическое развитие как решение проблемы роста населения.

Специалисты отмечают, что необходимы дополнительные исследования и инициатива со стороны населения.

Недавно ученые уже установили, что перенаселение Земли минимально влияет на глобальное потепление. Большее влияние оказывает, к примеру, мировая экономика.

Олеся Маевская

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