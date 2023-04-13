13:42 (мск), источник: РБК Life
История 1 мая. Как отмечали в СССР и что празднуют в России
А еще — как Первомай менял свои названия.
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В России Праздник весны и труда пришел на смену Международному дню солидарности трудящихся. Для одних это повод поучаствовать в шествии от профсоюзов, для других — дополнительный выходной. РБК Life рассказывает, как появился Первомай в СССР и мире, где его отмечают в современности и как россияне относятся к празднику.
1 мая в России отмечают Праздник весны и труда. Такое официальное название вместо Международного дня солидарности трудящихся установили в 1992 году после распада СССР.
Аналогичные праздники — Международный день трудящихся (International Workers' Day), День труда (Labour Day), Первомай (May Day) — отмечают в более чем 150 странах мира. День предназначен, чтобы отметить вклад рабочих и продвигать их права [3]. В большинстве государств 1 мая проходят демонстрации профсоюзов. В некоторых странах (например, в Великобритании, Франции, Греции) 1 мая — официальный государственный праздник и выходной день, когда не работают школы и большинство организаций. Первомай — один из важных праздников в бывших и нынешних коммунистических странах (Китай, Вьетнам, Куба, Лаос, Северная Корея, страны бывшего Советского Союза).
В США и Канаде 1 мая — обычный рабочий день. День труда (Labour Day) в этих странах отмечают в первый понедельник сентября. В 2023-м дата выпадает на 4 сентября.
Изначально в странах современной Европы 1 мая отмечали праздник весны. Обычаи различались в зависимости от народа: чаще всего в этот день собирали полевые цветы и плели венки, выбирали и короновали майского короля и королеву (самых красивых или ловких молодых людей), танцевали вокруг украшенного дерева. Считалось, что это принесет хороший урожай и здоровье животным и людям. Постепенно сакральное значение праздника утратилось, а народные гуляния стали пережитком язычества.
Современное значение Первомай приобрел в конце XIX века. 1 мая 1886-го началась забастовка рабочих в Чикаго: они требовали восьмичасового рабочего дня и улучшения условий труда. Столкновения с полицией продолжались несколько дней, а 4 мая достигли апогея (Хеймаркетская бойня), когда более 100 человек получили ранения.
Спустя год в Российской империи в Варшаве 10 тыс. рабочих приняли участие в стачке. В 1891-м в тогдашней столице — Санкт-Петербурге — около 200 революционеров под руководством Михаила Бруснева организовали первую нелегальную маёвку. Год от года первомайское движение набирало силу. Уже в 1914 году участие в стачках и демонстрациях приняло до 500 тыс. рабочих, крестьян, солдат и матросов [10]. В России после Октябрьской революции в 1917-м 1 мая стало государственным праздником, но тогда и до 1972-го он носил название День Интернационала.
Название праздника Первомая дало название международному сигналу бедствия в радиотелефонной связи. Mayday (произносится как «мэй-дэй») по функции похож на знаменитый SOS, только SOS передают с помощью азбуки Морзе, а Mayday — голосом.
Считается, что использовать Mayday в качестве сигнала бедствия придумал в 1920-х годах прошлого века лондонский радист Фредерик Стэнли Мокфорд. Он предложил слово, поскольку оно похоже на французское m’aider («помоги мне»). Часто голосовой сигнал бедствия можно услышать в англоязычных фильмах и сериалах, например, в 19-м эпизоде первого сезона «Остаться в живых» Бун Карлайл несколько раз повторяет Mayday, когда находит рацию в заброшенном самолете.
С 1918-го в РСФСР 1 мая праздновали День Интернационала. В первые годы становления новой страны это был выходной день, когда проходили шествия физкультурников и рабочих с различными политическими лозунгами. В 1928-м количество выходных дней увеличили — нерабочими стали 1 и 2 мая.
Власти Советского Союза полагали, что праздник побудит рабочих Европы и США объединиться против капитализма. В СССР и в странах Восточного блока 1 мая отмечали громкими военными парадами, в которых участвовали высшие должностные лица правительства и партии.
В 1933 году появилась еще одна традиция празднования Первомая в СССР — воздушные парады. Именно 1 мая миру показали самолет «Максим Горький», И-16 и другие достижения советской авиапромышленности. Майские парады (за исключением периода Великой Отечественной войны) проводили вплоть до 1968-го.
В 1970-х в СССР 1 и 2 мая переименовали в День международной солидарности трудящихся [14]. На смену военным парадам пришли более массовые шествия рабочих с флагами и транспарантами. Один из самых знаменитых первомайских лозунгов — «Мир! Труд! Май!» — измененная строка из стихотворения Маяковского «Солнечный флаг».
Поскольку в СССР было два официальных выходных ко Дню труда, советские граждане успевали поучаствовать в шествии и в так называемых маёвках. Если в дореволюционной Российской империи это были нелегальные собрания рабочих, то после слово чаще стали использовать для обозначения пикника с шашлыками.
Постепенно День международной солидарности трудящихся терял свое изначальное значение и становился просто дополнительным выходным в году. Последняя официальная первомайская демонстрация в СССР прошла 1 мая 1990 года.
После развала СССР в 1992-м День международной солидарности трудящихся переименовали в Праздник весны и труда. В 2004-м приняли закон, согласно которому 2 мая стал обычным рабочим днем.
Согласно статье 112 Трудового кодекса, 1 мая — это нерабочий праздничный день с сохранением зарплаты. Если дата выпадает на субботу или воскресение, выходной переносят на день до или после. В 2023-м 1 мая выпадает на понедельник. Таким образом, россияне будут отдыхать три дня подряд — с 29 апреля по 1 мая (суббота, воскресенье и понедельник).
В преддверии Праздника весны и труда избранным россиянам присваивают звание Герой Труда. В Москве и других городах проходят хорошо знакомые рожденным в СССР майские демонстрации. Часто они сопровождаются ограничением движения на центральных улицах. В 2018-м в шествиях приняли участие около 3 млн человек. В последние годы из-за коронавирусных ограничений майские демонстрации отменяли. Будут ли они согласованы на 1 мая 2023 года, пока не сообщалось.
В 2004-м в Новосибирске впервые провели первомайскую акцию «Монстрация». Молодежное шествие с плакатами с шуточными и часто и абсурдными лозунгами завоевало популярность и стало проходить во многих городах России. В 2015-м инициатора «Монстрации» Артема Лоскутова признали виновным в нарушении правил проведения публичного мероприятия и оштрафовали на 5 тыс. руб.
Последняя «Монстрация» прошла в 2019-м. В 2020-м акция из-за коронавирусных ограничений проходила в онлайн-режиме: участники акции выкладывали фотографии с плакатами в социальные сети. Самой частой темой лозунгов стала эпидемия COVID-19 и тема самоизоляции.
По данным опроса ВЦИОМ за 2021 год, более трети россиян считает 1 мая Международным днем солидарности трудящихся, 29% относятся к дню как к простому выходному и еще для 25% это праздник весны.
При этом 75% опрошенных утверждают, что праздник в честь труда нужен, и более трети планирует отмечать его. Чаще всего 1 мая россияне хотели бы провести время с семьей, заняться огородом и поработать. О планах посетить праздничную демонстрацию сообщило лишь 3% опрошенных.