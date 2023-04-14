12:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Эксперт рассказал, почему плохой сон связан с кишечником
Есть восемь способов улучшить ваше состояние.
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Порой проблемы со сном и засыпанием могут быть связаны далеко не с усталостью или плохой гигиеной сна. Издание Onet со ссылкой на healthista.com делится мнением эксперта по питанию Клэр Барнс о том, как на наш сон и общее состояние мозга влияет работа кишечника.
Прямую связь между двумя органами обеспечивает так называемый блуждающий нерв, то есть своеобразная информационная магистраль.
Также стоит упомянуть, что кишечник и мозг связывают нервная, эндокринная и кровеносная системы. Здоровый микробиом зависит не только от того, что мы едим, но и от того, как мы живем. Так как же о себе позаботиться? Клэр Барнс предлагает восемь способов.
Употребление продуктов с высоким гликемическим индексом — сладостей, белого хлеба, продуктов с высоким содержанием сахара — приводит к недолгому повышению уровня глюкозы в крови. Это вызывает выброс инсулина, кортизола и адреналина. Из-за этого уровень энергии в течение дня сильно колеблется и мозг получает противоречивые сообщения: поочередно мы чувствуем усталость и приливы энергии.
Недавнее исследование на выборке из 38 здоровых людей показало, что употребление добровольцами пробиотиков в течение шести недель улучшило качество их сна, снизило уровни стресса и усталости.
Речь идет не только о квашеной капусте, маринованном имбире и огурцах, но и о йогуртах, твороге и кефире. Это не только отличный перекус, но и богатый источник живых бактерий.
Пребиотики — это вещества, которые питают нашу кишечную флору. Их много в луке, чесноке, овсе и слегка недозрелых бананах.
Связь кишечника с мозгом двунаправленная — плохое состояние одного органа негативно влияет на другой. Поэтому недостаток сна может нарушить микробиом. Ложитесь спать в одно и то же время, избегайте чрезмерного освещения в спальне и пользуйтесь смартфоном не позднее, чем за полчаса до отхода ко сну.
Если у вас хронические проблемы с пищеварением, то правильная гигиена сна, использование пробиотиков и пребиотиков полностью вам не помогут.
Ежедневно нужно съедать пять порций овощей плюс две — фруктов. Важно, чтобы это были разнообразные овощи. Чем разнообразнее и полезнее вы едите, тем богаче ваша кишечная флора.
Каждый день выделяйте время на то, чтобы расслабиться. Для этого отлично подойдут йога, медитация или дыхательные упражнения.
Недавно специалисты раскрыли секрет тех, кто просыпается без будильника.
Олеся Маевская