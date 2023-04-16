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Спецоперация на Украине
14:54 (мск), источник: ТАСС

В ЕГЭ по истории включат задания об СВО после поставки соответствующих учебников в школы

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Вопросы, связанные со специальной военной операцией (СВО) на Украине, включат в задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории после того, как соответствующие учебники появятся во всех российских школах, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Рособрнадзора.

Источник: РИА "Новости"

«Как только во всех школах страны появятся учебники, включающие соответствующий материал, и по ним отработают классы, в которых этот материал должен изучаться, в КИМ ГИА (контрольно-измерительные материалы государственной итоговой аттестации — прим. ТАСС) соответствующего уровня образования будут включены задания на проверку изученного материала. То есть, если материал для изучения будет включен в программу 10-го класса, КИМ по истории будут скорректированы с учетом завершения обучения в средней школе», — говорится в сообщении.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что учебник истории с разделом про СВО будет доступен с 1 сентября для 10−11-х классов. Как сообщали в январе в пресс-службе министерства, планируется, что массово он будет использоваться в школах с 2024—2025 года.

Кравцов пояснял, что в новом учебнике будут раскрыты причины начала СВО. В нем планируется объединить в один курс всеобщую историю и историю России, которой в учебнике будет отведена ключевая роль. Министр также отмечал, что школы смогут переходить на него постепенно, по мере возможности.

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