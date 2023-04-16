В ЕГЭ по истории включат задания об СВО после поставки соответствующих учебников в школы

«Как только во всех школах страны появятся учебники, включающие соответствующий материал, и по ним отработают классы, в которых этот материал должен изучаться, в КИМ ГИА (контрольно-измерительные материалы государственной итоговой аттестации — прим. ТАСС) соответствующего уровня образования будут включены задания на проверку изученного материала. То есть, если материал для изучения будет включен в программу 10-го класса, КИМ по истории будут скорректированы с учетом завершения обучения в средней школе», — говорится в сообщении.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что учебник истории с разделом про СВО будет доступен с 1 сентября для 10−11-х классов. Как сообщали в январе в пресс-службе министерства, планируется, что массово он будет использоваться в школах с 2024—2025 года.
Кравцов пояснял, что в новом учебнике будут раскрыты причины начала СВО. В нем планируется объединить в один курс всеобщую историю и историю России, которой в учебнике будет отведена ключевая роль. Министр также отмечал, что школы смогут переходить на него постепенно, по мере возможности.