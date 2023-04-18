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05:51 (мск), источник: ТАСС

Военком Москвы: система видеонаблюдения поможет определить место жительства призывников

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Столичная система видеонаблюдения используется, чтобы определить место жительства призывников. Об этом сообщил ТАСС военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев.

Источник: Reuters

«Для определения места жительства призывника используются системы видеонаблюдения города Москвы, по указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них. Образовательные организации помогают нам определить, где призывник обучается», — заявил Локтев, подчеркнув, что с такой информацией о человеке оповестить его о явке в военкомат не составит труда.

Он подчеркнул, что основной причиной неявки граждан в военкомат является проживание не по месту регистрации, из-за этого им не удается вручить повестку.

Сейчас этому вопросу уделяется большое внимание при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина и главного управления МВД России по столице.

1 апреля 2023 года в России начался весенний призыв. Согласно подписанному 30 марта указу президента Владимира Путина, на военную службу будут призваны 147 тыс. человек. Призывная кампания проходит в 83 регионах России.

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