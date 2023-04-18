Военком Москвы: система видеонаблюдения поможет определить место жительства призывников

«Для определения места жительства призывника используются системы видеонаблюдения города Москвы, по указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них. Образовательные организации помогают нам определить, где призывник обучается», — заявил Локтев, подчеркнув, что с такой информацией о человеке оповестить его о явке в военкомат не составит труда.
Он подчеркнул, что основной причиной неявки граждан в военкомат является проживание не по месту регистрации, из-за этого им не удается вручить повестку.
Сейчас этому вопросу уделяется большое внимание при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина и главного управления МВД России по столице.
1 апреля 2023 года в России начался весенний призыв. Согласно подписанному 30 марта указу президента Владимира Путина, на военную службу будут призваны 147 тыс. человек. Призывная кампания проходит в 83 регионах России.