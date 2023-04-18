17:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Гниющие водоросли угрожают пляжному сезону в США
А также наносят колоссальный вред местной экосистеме.
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Большой атлантический саргассовый пояс — это гигантское скопление водорослей, которое сейчас тянется от побережья Западной Африки до Мексиканского залива. Липкая масса, простирающаяся на 8 тысяч километров, в этом году, вероятно, станет помехой рекордных размеров. В последнее десятилетие пояс все больше становится проблемой для любителей пляжного отдыха и приморских предприятий, водоросли уже являются естественной частью пищевой цепи океана.
«На бескрайних просторах океана этот пояс — оазис, — говорит Брайан Барнс, морской ученый из Университета Южной Флориды. — Участки водорослей могут быть домом и источником пищи для проплывающих мимо рыб и морских черепах». Саргассум или морской виноград — это род морских бурых водорослей, который постоянно дрейфует в течении океана. В отличие от других видов, например, ламинарии, саргассум приспособлен к жизни в открытом море и обитает исключительно на плавающих участках, пишет National Geographic.
Эта водоросль является важной средой обитания для столь многих морских существ, что ее называют «золотым плавающим тропическим лесом». Поскольку саргассум постоянно дрейфует, масса, приближающаяся к пляжам США, останавливается у западного побережья Африки, затем попадает в открытое море Атлантического океана и, наконец, — в Карибское море, где в это время года обитает большая часть таких «лесов». По словам Барнса, исходя из маршрута течений, водоросли должны войти в Мексиканский залив, сделать разворот, а затем снова попасть в Атлантический океан, пройдя мимо Южной Флориды примерно с апреля по июнь.
Саргассум существует около 30 миллионов лет, но его обильное цветение вызывает тревогу ученых. Это явление, называемое красными приливами, может быть вызвано загрязнением — фермерскими удобрениями и промышленными отходами, которые выливаются в воду. Когда они попадают в море, выделяемые ими питательные вещества дают водорослям импульс для роста.
Скопление саргассума на пляжах становится проблемой для туристов. После красного прилива в 2018 году заполняемость отелей Ривьера-Майя на полуострове Юкатан упала. В том году местную береговую линию «украсил» метровый слой саргассума. Однако проблема не только в площади, но и в запахе гниющих организмов.
По данным Департамента здравоохранения Флориды, выделяемый сероводород раздражает глаза, нос и горло. А крошечные морские существа, такие как медузы, могут также обитать в водорослях и представлять опасность для отдыхающих. Но водоросли вредят не только людям, но и экосистеме в целом: густая масса душит коралловые рифы и мангровые заросли, а также крошечных существ, живущих на суше, таких как крабы и моллюски. По подсчетам ученых, удаление саргассума обойдется в десятки миллионов долларов.
Недавно была идентифицирована окаменелость существа, жившего 500 миллионов лет назад. Ею оказалась зеленая водоросль.
Олеся Маевская