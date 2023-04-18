Недалеко от Рима найдена винодельня, которой около 2000 лет Она была создана для эстетического удовольствия императора
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Главные новости к вечеру 18 апреля
18:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Недалеко от Рима найдена винодельня, которой около 2000 лет

Она была создана для эстетического удовольствия императора.

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фотографий
6
фотографий

Недавние раскопки на вилле Квинтилий помогли обнаружить остатки уникальной винодельни недалеко от Рима. Согласно оценкам ученых, она была построена во II веке нашей эры и занимала территорию в 24 гектара. Винодельня является вторым известным примером греко-римского винного комплекса, построенного для проведения пышных празднеств. Статья, посвященная находке, опубликована сотрудниками Кембриждского университета в журнале Antiquity.

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Ее авторы пишут, что хозяева винодельни использовали ежегодный урожай как театральное представление. На ее территории было расположено несколько больших столовых с видом на фонтаны, из которых лилось молодое вино. Тротуары винного комплекса были облицованы мрамором, который окружали фруктовые сады и сельскохозяйственные угодья.

На огромном винном резервуаре винодельни запечатлено имя Гордиан (скорее всего, речь идет о Гордиане III, правившем в 238−244 года н. э.), что дает возможность предположить, что император построил ее на месте гоночного пути, либо реставрировал ее. Эксперт по производству вина в древнем мире и археолог Эмлин Додд заявил: «Вилла была удивительным мини-городом, который завершала роскошная винодельня, построенная для самого императора, чтобы побаловать его разгульный образ жизни».

Также стоит отметить винные погреба, покрытые красным мрамором, а не бетоном. Поблизости от них расположены два механических пресса диаметром 2 метра, куда доставлялся измельченный виноград, который топтали ногами. Полученное сусло отправлялось в три из пяти установленных фонтана — в двух других была вода.

С трех сторон открытого двора располагались крытые столовые с широкими входами. Стены и полы этих помещений были покрыты цветной плиткой из мрамора со сложными геометрическими узорами. На данный момент ученые ищут дополнительные источники финансирования, чтобы исследовать другие столовые и новые территории виллы.

Ранее мы рассказывали, как польско-грузинская группа археологов, завершившая очередной сезон раскопок в поселке Гонио (Аджария, Грузия), нашла рядом с Батуми древний винный завод.

Олеся Маевская

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